Brasilprev reforça compromisso ambiental e compensa 100% de suas emissões não evitáveis

Especialista e líder no mercado brasileiro de previdência privada, com ativos sob gestão que ultrapassam R$ 390 bilhões, a Brasilprev anunciou a compensação de 100% de suas emissões não evitáveis de gases de efeito estufa, ao mesmo tempo em que reduziu em 76% a emissão de CO2e (dióxido de carbono equivalente) em comparação com os níveis registrados no período pré-pandemia, em 2019.

Em cumprimento aos seus Compromissos com a Sustentabilidade, apresentados em 2022 e renovados em 2023, a companhia compensou 848 toneladas de CO2e e de Gases de Efeito Estufa (GEE), relativos aos anos de 2019 e 2021, por meio de créditos de carbono provenientes do projeto Ituiutaba, localizado em Minas Gerais, que promove a substituição de combustíveis não renováveis por biomassa. Além disso, renovou pelo segundo ano consecutivo a parceria com a Sustainable Carbon, viabilizando a compra de 442 toneladas de gás carbônico geradas pelo Projeto Argibem, São Sebastião e Vulcão, no Rio de Janeiro, compensando a emissão referente aos anos de 2020 e 2022.

Esta última parceria também gerou benefícios para a comunidade presente no entorno, como a distribuição de 300 mil litros de água potável para as vítimas de desastres naturais daquele estado, a doação de computadores para um programa que fornece aulas de informática para crianças carentes e 14 cadeiras de rodas para um asilo, entre outras iniciativas.

“Esses números e entregas mostram que ‘transformar o jeito como o brasileiro prepara o seu futuro, promovendo o desenvolvimento sustentável’ é mais que um objetivo, é um propósito que perseguimos”, afirma a presidente da Brasilprev, Ângela Assis. “Queremos que nossas práticas e resultados estejam sempre em conformidade com as melhores diretrizes de sustentabilidade e, também, atendam às expectativas da sociedade em relação à responsabilidade corporativa”.

Mais detalhes sobre os compromissos ASG da Brasilprev em: https://www1.brasilprev.com.br/sustentabilidade.

