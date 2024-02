Bradesco Seguros lança guia para corretores de seguros

Material traz, de forma didática e objetiva, informações sobre produtos de Ramos Elementares da Seguradora – A Bradesco Seguros acaba de lançar o Guia Bradesco Seguros, idealizado para auxiliar os corretores no dia a dia, com informações sobre os produtos de forma objetiva e didática. Já estão disponíveis no Portal de Negócios do Corretor os Guias sobre o Seguro Residencial Sob Medida, Seguro Condomínio, Seguro Empresarial e Seguro de Equipamentos. Os conteúdos podem ser encontrados na aba RE – Apoio à Venda – Manuais e Tutoriais.

Segundo o Diretor Comercial da Bradesco Seguros, Leonardo Freitas, o guia foi elaborado de forma resumida e atrativa para o corretor, com o objetivo de auxiliá-lo em sua rotina com os clientes. “Elaboramos um material completo para consulta sobre coberturas, segmentação e diferenciais dos produtos de Ramos Elementares”, destaca o executivo.

No conteúdo sobre o Seguro Residencial, os profissionais encontram definições sobre o produto, público-alvo, opções de pagamento, tipos de contratação, coberturas básicas e acessórias, entre outras informações.

“Nossa seguradora investe, com frequência, no desenvolvimento do corretor de seguros, visando aprimorar sua experiência enquanto profissional e a de seu cliente. Estamos aqui para apoiá-lo em todas as etapas do processo de vendas, fornecendo treinamento, recursos e ferramentas tecnológicas para facilitar seu trabalho”, ressalta Leonardo Freitas.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 7 bilhões de prêmios em automóveis (jan a dez/23) e de R$ 791 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/23). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 12,5% (até nov/23) em market share de automóveis no mercado e 15,7% (até nov/23) de market share em residencial.

Leonardo Freitas, Diretor Comercial da Bradesco Seguros