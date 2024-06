Em apoio aos gaúchos, Festival Salve o Sul tem Corretora Howden e ESSOR como apoiadoras oficiais

Shows acontecem nos dias 7 e 9 de junho, no Allianz Parque (SP); valor das vendas dos ingressos será doado para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul – Com objetivo de levantar doações para apoiar as milhares de vítimas atingidas pelas inundações no Rio Grande do Sul, a Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape) realizará, nos dias 7 e 9 de junho, o Festival Salve o Sul. A iniciativa acontecerá no Allianz Parque, em São Paulo, e contará com o apoio da ESSOR Seguros e da corretora Howden, as responsáveis pelo seguro do evento.

Ricardo Minc, Diretor de Esportes, Midia e Entretenimento na Howden, reforça: “temos um cenário que mexeu completamente com a vida das pessoas. Essa ação solidaria é muito importante e não poderíamos deixar de fazer parte deste movimento. O Rio Grande do Sul realmente precisa de ajuda e de forças para a reconstrução do Estado”.

Para Roberto Uhl, Head Digital da ESSOR, é uma honra participar do Festival Salve o Sul, com a nobre causa de ajudar o Estado do Rio Grande do Sul, onde temos nossos segurados, colaboradores e parceiros. É uma satisfação poder colaborar neste momento de união para que as pessoas possam restabelecer suas rotinas, o que inclusive vai de encontro com o propósito da própria seguradora.

Ao todo, o festival irá receber 30 artistas, entre eles os AMIGOS (Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano e Leonardo), Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Lulu Santos, Menos É Mais, Ferrugem, MC Daniel, Carlinhos Brown, Léo Santana, Ludmilla, Armandinho, Juliette e Vitor Kley. Artistas que também levarão convidados para dividir o palco com eles.

Serviço

Evento: Festival Salve o Sul;

Local: Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1.705 – Água Branca, São Paulo;

Datas: 7 e 9 de junho;

Horário: 20h às 23h. Abertura dos portões: 16h;

Valor: a partir de R$ 110.

