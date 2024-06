Youse adota nome social nos contratos

Iniciativa promove inclusão e respeito à identidade de gênero – A Youse, plataforma digital de seguros, já permite que clientes utilizem seus nomes sociais nos contratos. A novidade segue a regulamentação da Superintendência de Seguros Privados (Susep), que exige a inclusão de um campo específico para nome social nas apólices de seguro. Esse é um passo significativo de inclusão e respeito à diversidade, garantindo uma experiência mais personalizada e igualitária para todos os clientes.

O nome social é a forma como a pessoa se identifica, reconhece e se denomina em seu meio social. As iniciativas para a adoção do nome social começaram no primeiro trimestre de 2024, com a expectativa de finalização até o segundo trimestre. A regulamentação da Susep prevê que todas as mudanças sejam implementadas até 22 de maio de 2024, e a Youse cumpriu todos os pontos no prazo estipulado.

O que muda?

Na prática, clientes que possuem o nome social registrado na Receita Federal poderão ver essa informação refletida em várias etapas de sua jornada com a Youse, da contratação até a gestão de sua apólice.

Após a contratação do seguro, o nome social será exibido nos contratos emitidos, garantindo que o documento oficial reconheça a identidade do cliente. Para aqueles que já são segurados também terá a opção de fazer uma alteração em seu contrato para incluir o nome social.

“Implementar o nome social é um passo importante para garantir que todos os nossos clientes sejam tratados com o respeito que merecem”, disse Aline Saibro, Gerente de Produtos. “Esse foi o primeiro passo, mas as perspectivas de implementação em outras frentes são promissoras. Estamos orgulhosos de estar na linha de frente dessa mudança no setor de seguros”

A Youse valoriza um mundo que abraça a diversidade e trata todos com igualdade. Assim como a empresa acredita na transformação do mercado por meio da digitalização e personalização, também defende que um mundo melhor é construído com mais respeito e amor.



Sobre a Youse

Criada em 2016, a Youse é pioneira entre as insurtechs no Brasil. Norteada pela tecnologia e práticas inovadoras, a Youse lidera o mercado de seguro digital no Brasil com a oferta de seguros para carro, casa e vida com personalização das coberturas e assistências, permitindo que o cliente contrate, altere e adicione serviços pelo app ou site. As vistorias também podem ser feitas online e o pagamento funciona como uma assinatura mensal via cartão de crédito ou à vista com Pix, para contratos anuais.

A Youse também adota dinâmicas diversas como programas de recompensas, com o Youse Friends, e de incentivo com o “Convide Amigos e Ganhe” e, ainda, Clube de Benefícios. Através do Youse Negócios (B2B2C) têm expandido sua atuação por meio de parcerias com corretoras e empresas que buscam uma experiência ágil, personalizada e ampliação de receita, oferecendo seguros flexíveis com a emissão instantânea de apólices.

Em 2022, a Youse foi a vencedora da categoria Ágil em Escala do Prêmio Agile Brasil. E, em 2023, recebeu o selo Great Place to Work.