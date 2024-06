23º Congresso: inscrição com desconto de 53,8% até dia 16

Associados aos Sincors têm mais nove dias (até 16 de junho) para aproveitar o desconto de 53,8% – ou seja, pagando menos da metade do valor referente aos não associados – na inscrição para o 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros e EXPOSEG, que a Fenacor irá realizar de 10 a 12 de outubro no Centro de Convenções EXPOMAG, no Rio de Janeiro, com o tema central “O Futuro da Distribuição de Seguros no Brasil”.

E mais: o pagamento da inscrição poderá ser parcelado em até seis vezes, por R$ 183,33 mensais, garantindo acesso a três grandes shows, as últimas tendências do mercado, networking e a maior atualização do setor, além de jantares e almoços memoráveis e sorteios.

Além disso, inscrições confirmadas até o próximo dia 16 ainda trarão vantagens como preços reduzidos e melhores condições de hospedagem.

O congresso contará com palestrantes renomados, grandes painéis na plenária principal e salas de negócios onde as seguradoras poderão receber seus Corretores parceiros.

Os participantes também poderão concorrer a carros zero km nos sorteios, desde que sejam registrados na Susep e que estejam presentes durante os sorteios, conforme estabelece o regulamento.

A inscrição no maior e melhor Congresso do mercado brasileiro assegura a participação na plenária, onde serão discutidas as grandes questões da atualidade, incluindo inovações tecnológicas, novas oportunidades de diversificação dos negócios e dicas para ampliar a carteira de clientes e projeções sobre o que o futuro reserva para o setor.

Os inscritos terão ainda livre acesso à EXPOSEG, a mais tradicional feira de negócios do mercado, que contará com stands das maiores seguradoras no país e de outras empresas do setor, e onde serão lançados produtos e serviços.

E ainda haverá uma excelente programação cultural, com grandes shows de Diogo Nogueira e Toni Garrido e a apresentação da Mangueira, no encerramento do evento, em comemoração ao Dia do Corretor de Seguros (12 de outubro).

Você não pode perder essa oportunidade! Faça já sua inscrição no hotsite do evento e garanta condições especiais até dia 16 de junho: https://www.congressodoscorretores.com.br