Bradesco Vida e Previdência realiza encontro sobre Wealth Planning

O evento, focado na capacitação de corretores, contou com a participação de especialistas do Bradesco Global Private Bank – A Bradesco Vida e Previdência realizou um encontro com corretores na última terça-feira, dia 4 de junho, em Alphaville (SP), para discutir a importância de ferramentas como o seguro de vida e a previdência privada no contexto de wealth planning (planejamento patrimonial, na tradução do inglês). Mais de 200 profissionais participaram presencialmente do evento e cerca de dois mil se conectaram de forma remota, de todas as regiões do Brasil.

A iniciativa dá continuidade ao compromisso da companhia de levar conhecimento aos profissionais que atuam na consultoria do planejamento patrimonial e sucessório de seus clientes. Usando cases reais, o evento debateu as abordagens e os argumentos comerciais, colocando em prática os conceitos apresentados no primeiro encontro sobre o tema, realizado em março, e reforçando o papel do seguro de vida e da previdência privada.

“A necessidade de proteger o patrimônio conquistado durante a vida independe do seu tamanho. E a Bradesco Vida e Previdência acredita no potencial do corretor de atuar como um consultor no planejamento sucessório, para além da venda dos produtos”, destaca Ricardo Campos, superintendente Executivo da Bradesco Vida e Previdência. “Mais do que uma ferramenta de capacitação, encontros como esse, que unem o conceito com a prática, são essenciais para a troca de experiências.”

Além de Campos, participaram do bate-papo os especialistas do Bradesco Global Private Bank Márcio Renato Ribeiro, superintendente Executivo de Wealth Planning, Isabella da Mata, Senior Wealth Planner, e Poliana Simas, especialista em Wealth Planning. Também estiveram presentes os executivos do Grupo Bradesco Seguros, Américo Gomes, diretor-Gerente da Organização de Vendas, Francisco Rosado, diretor Comercial, e Fabrício Zunfrile Machado, superintendente Executivo.

Sobre a Bradesco Vida e Previdência

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.