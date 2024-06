“Prêmio Sou Segura” reconhece mulheres que se destacam no mercado de seguros

Reconhecer as mulheres que atuam no segmento de seguros, valorizando seu protagonismo na busca por um mundo cada vez mais justo e com mais equidade. Esse é o principal objetivo do “Prêmio Sou Segura” que acontece dia 20 de junho (quinta-feira), a partir das 18 horas, no auditório da Sompo Seguros (Rua Cubatão, 320 – Paraíso, São Paulo). A nova edição da premiação também valoriza e incentiva os esforços das empresas e da liderança que melhor desenvolvem a cultura de equidade de gênero e promovem o empoderamento de mulheres no mercado de seguros.

Assim, o prêmio dará ainda mais luz às contribuições de empresas e seus profissionais, com base em critérios técnicos de avaliação, obtidos por meio de um questionário quantitativo e análise qualitativa (por meio de entrevistas virtuais) de ações de equidades realizadas ao longo do ano.

Para esses reconhecimentos, o “Prêmio Sou Segura” contará com três grupos concorrentes: ·

Pequenas empresas, de 01 a 99 colaboradores;

· Médias empresas, de 100 a 999 colaboradores; e

· Grandes empresas, acima de 1000 colaboradores.

Cada grupo concorrerá nas seguintes categorias:

· Walk The Talk;

· Foco Nela;

· Conteúdo Base De Tudo;

· Eles Na Conversa;

· RRR – Reconhecer, Redistribuir E Remunerar; e

· Diversidade em Ação.

São elegíveis a participar do “Prêmio Sou Segura” as empresas que sejam patrocinadoras da SOU SEGURA, atendam aos critérios do regulamento e cumpram rigorosamente a legislação brasileira que rege o mercado.

Nesta edição, haverá uma premiação especial “Mulher Destaque”. As concorrentes foram indicadas pelas empresas participantes, respeitando a regra de não poder indicar nenhuma profissional que faça parte da Diretoria ou Conselho da Sou Segura.

Cada empresa indicou sua colaboradora que merece receber o “Prêmio Mulher Destaque” por se tratar de uma genuína mulher empoderada e que luta pela equidade de gênero no mundo corporativo.

Junto com a indicação, a empresa apresentou uma defesa do porque ela merece vencer.