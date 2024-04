Durante café da manhã no CVG-RJ, SulAmérica apresenta novos produtos

Seguradora está oferecendo produtos que conectem a saúde física com a proteção financeira das pessoas – Na manhã do dia 25 de abril, o Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), recebeu em sua sede para um café, a SulAmérica. A seguradora vem estimulando o mercado de seguro de pessoas, despertando novas oportunidades de negócios ao atender uma demanda crescente que une a saúde física, emocional e financeira.

Na ocasião, um dos novos produtos apresentados foi o SulAmérica Médicos, o primeiro plano de saúde com seguro de vida, voltado exclusivamente para os médicos. “Existem cerca de 600 mil médicos registrados no país. Para contratar este, que é um plano hospitalar com obstetrícia, mais seguro de vida, basta que a pessoa tenha um CRM e um CNPJ ativo, de 3 a 29 vidas. A partir daí, pode incluir a família, o sócio, os funcionários”, explica Ester Teixeira, superintendente comercial (Saúde e Odonto) da SulAmérica. Entre as coberturas estão cirurgias e internações, descontos exclusivos em laboratórios, acomodações nos melhores hospitais do país e somado a isso, um seguro de vida que cobre Morte qualquer Causa, Morte Acidental, Invalidez Permanente Total ou parcial por acidente, acessibilidade física, diárias por incapacidade temporária, assistência pessoal e assistência funeral familiar.

Como diferenciais, Ester destaca o seguro viagem nacional e internacional, consultas por telemedicina, o programa Futura Mamãe, além do acesso a plataforma SulAmais com direito a descontos em produtos hospitalares, consultas particulares e laboratórios credenciados.

Segundo Evelin Sampaio, gerente comercial (Vida, Previdência e Investimentos) da SulAmérica, os produtos foram sendo elaborados e ajustados na medida que os corretores de seguros traziam suas demandas. É o caso do Seguro Vida Flex, que pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente. “O segurado pode adicionar ou excluir coberturas. Entre elas está a maior cobertura para doenças graves com até 30 patologias. São seis obrigatórias e 24 a escolher. Há coberturas que protegem renda em caso de acidente ou doença, assistência residencial, médico na tela familiar e muitos outros benefícios”, explica Evelin.

Também foi ouvindo os profissionais do setor que surgiu o Meu Contrata Fácil, uma plataforma para os corretores comercializarem online os seguros de Vida da companhia e mais recentemente, o Seguro Viagem ter ganho uma nova cobertura. “Ampliamos o meio de transporte terrestre para viagens de ônibus ou carro. E o seguro pode ser feito no dia em que o segurado viaja, desde que ele ainda não tenha iniciado o trajeto”, finaliza Evelin.

Entre os presentes no café pela SulAmérica, estiveram ainda os diretores comerciais Lauro Barros e Leonardo Moreira.

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 57 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro.

Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Da esquerda para a direita: Enio Miraglia, diretor social do CVG-RJ; Sonia Marra, diretora adjunta do CVG-RJ; Evelin Sampaio, gerente comercial (Vida, Previdência e Investimentos) da SulAmérica; Ester Teixeira, superintendente comercial (Saúde e Odonto) da SulAmérica; Lauro Barros e Leonardo Moreira gerentes comerciais da SulAmérica – Foto: Divulgação