Presidente do Grupo Bradesco Seguros reforça trabalho de excelência dos corretores durante 3ª edição do CONGRECOR

Executivo ressaltou que atuação desses profissionais foi fundamental para alcançar o maior resultado da história da companhia – O presidente do Grupo Bradesco Seguros, Ivan Gontijo, marcou presença na 3ª edição do Congresso Regional Centro-Oeste e Minas dos Corretores de Seguros – CONGRECOR. Na ocasião, Gontijo participou do segundo painel do evento, que reuniu executivos de importantes seguradoras, para debater o tema “Corretor de Seguros: Operacional, Tático ou Estratégico?”.

Durante a conversa, o trabalho dos corretores foi ressaltado como principal canal de distribuição dos produtos da companhia. Afinal, esses profissionais possuem um papel operacional, ao oferecer melhorias e críticas às seguradoras; papel tático, pois no dia a dia são os conhecedores das demandas do cliente; e papel estratégico, porque possuem um olhar único para as necessidades do mercado.

Além disso, foi destacado a relevância do trabalho desenvolvido por esses parceiros de negócios para alcançar as metas de resultado financeiro do Grupo Bradesco Seguros em 2023. Por isso, a companhia acredita no phygital, que reúne a tecnologia, fundamental para incrementar novos processos e facilitar a rotina do corretor, e o lado humano, com o relacionamento pessoal, cultivado por meio dos corretores.

O 3º CONGRECOR aconteceu nos dias 24 e 26 de abril, em Brasília e reuniu, entre corretores e demais profissionais do mercado seguros, cerca de 1,3 mil pessoas.