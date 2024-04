Chubb divulga lucro líquido por ação e lucro operacional por ação no 1o trim. de US$5,23 e US$5,41, com crescimento de 15,5% e 22,7%, respectivamente

Este documento é uma tradução das primeiras três páginas do comunicado de imprensa da Chubb Limited emitido em 23 de abril de 2024. O comunicado de imprensa completo em inglês pode ser acessado aqui:

https://s201.q4cdn.com/471466897/files/doc_financials/2024/q1/1st-Quarter-2024-Earnings-Press-Release.pdf

A Chubb divulgou um lucro líquido por ação e um lucro operacional por ação no primeiro trimestre de US$5,23 e US$5,41, que representam crescimentos de 15,5% e 22,7%, respectivamente. Os prêmios retidos consolidados alcançaram US$12,2 bilhões, alta de 14,1%, com P&C crescendo 12,4% e o segmento de seguros de vida, 26,3%. O índice combinado de P&C foi de 86,0%

O lucro líquido foi de US$ 2,14 bilhões, um aumento de 13,3%, e o lucro operacional foi de US$ 2,22 bilhões, com crescimento de 20,3%.

O lucro líquido e o lucro operacional foram impactados moderadamente por dois eventos não recorrentes: um crédito tributário adicional de US$ 55 milhões, ou US$ 0,14 por ação, relacionado à legislação tributária de Bermudas promulgada em dezembro de 2023, parcialmente compensado por uma contribuição feita à Chubb Charitable Foundation de US$ 30 milhões (US$ 24 milhões após os impostos), ou US$0,06 por ação.

O prêmios retidos de P&C globais, excluindo agricultura, cresceram 13,3%, com seguros comerciais avançando 11,1% e seguros de consumo crescendo 19,3%. Na América do Norte o crescimento foi de 10,1%, incluindo um avanço de 12,3% em seguros de consumo e 9,4% em seguros comerciais. Nas operações internacionais o crescimento foi de 17,5%, com aumento de 27,1% em seguros de consumo e 12,2% em seguros comerciais. Ásia, América Latina e Europa cresceram 34,7%, 17,5% e 8,6%, respectivamente.

O lucro de P&C foi de US$ 1,40 bilhão, que representa um crescimento de 15,4%, com índice combinado de 86,0%. A lucratividade do ano de subscrição em P&C, excluindo perdas por catástrofes, foi de US$ 1,63 bilhão, crescimento de 10,3%, com índice combinado de 83,7%.

Os prêmios retidos de seguros de vida foram de US$ 1,63 bilhões, com um avanço de 26,3%, e o lucro do segmento foi de US$ 268 milhões, um aumento de 9,8%. Os prêmios retidos e contribuições de seguros de vida foram de US$ 2,23 bilhões, com crescimento de 39,4%.

O lucro de investimentos antes dos impostos foi de US$ 1,39 bilhão, com avanço de 25,7%, e o lucro ajustado de investimentos foi de US$ 1,48 bilhão, com crescimento de 23,5%.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) anualizado foi de 14,3%.

A Chubb Limited (NYSE: CB) divulgou hoje um lucro líquido para o trimestre encerrado em 31 de março de 2024 de US$ 2,14 bilhões, ou US$ 5,23 por ação, e um lucro operacional de US$ 2,22 bilhões, ou US$ 5,41 por ação.

Evan G. Greenberg, Presidente e CEO da Chubb Limited, comentou: “Iniciamos o ano com um trimestre simplesmente excelente. O lucro operacional cresceu a uma taxa de dois dígitos, impulsionado pelo lucro de P&C, que aumentou mais de 15% com um índice combinado de 86%, pelo lucro de investimentos, que cresceu mais de 23%, e o lucro de seguros de vida, que avançou quase 10%. Alcançamos um crescimento da receita de prêmios de dois dígitos em todo o mundo com fortes resultados em nossos negócios de P&C, comerciais e de consumo e de seguros de vida na Ásia.

“O lucro operacional e o lucro por ação aumentaram, respectivamente, mais de 20%, para US$ 2,2 bilhões, e quase 23%, para US$ 5,41. Os ganhos se beneficiaram modestamente de dois eventos não-recorrentes que se compensam parcialmente. Ajustados para estes eventos, o lucro operacional cresceu mais de 18,5%, com o lucro por ação aumentado perto de 21%, para US$ 5,33. Nossas fontes de receita foram bem equilibradas e de qualidade duradoura: lucro de P&C de US$ 1,4 bilhão, impulsionado por um forte crescimento de prêmios ganhos e ótimas margens de subscrição; lucro líquido de investimento ajustado próximo de US$ 1,5 bilhão e lucro no segmento de vida de US$ 268 milhões.

“O total de prêmios retidos da companhia aumentou mais de 14% no trimestre, com P&C crescendo 12,5% e Seguros de Vida mais de 26%. Os prêmios globais de P&C, excluindo Agricultura, cresceram 13,3%, com linhas comerciais subindo mais de 11% e as linhas ao consumidor avançando 19,3%. Os prêmios na América do Norte aumentaram mais de 10%, enquanto em nossas operações internacionais em P&C, os prêmios na Ásia, América Latina e Europa cresceram 34,7%, 17,5% e 12,3%, respectivamente. Os prêmios e contribuições de Seguros de Vida avançaram mais de 39%, impulsionados, novamente, por nossos negócios na Ásia.

“O crescimento na América do Norte foi consequência de um avanço de 12,3% em seguros pessoais, um resultado notável para a nossa operação de Personal Risk Services, e de cerca de 9,5% nos seguros comerciais, com as linhas de P&C crescendo 13% e linhas financeiras cerca de 7,5%. Um volume recorde de novos negócios, de US$ 1,2 bilhão, e uma expressiva taxa de renovação de apólices, de 84,7%, somam-se ao excelente resultado de nossa divisão da América do Norte e refletem o tom favorável do mercado e nossa capacidade operacional.

“O ambiente de subscrição de P&C na América do Norte como um todo é bastante favorável, exceto pelas linhas financeiras, com os preços superando os custos de sinistros, que permaneceram estáveis. Desde nossos maiores clientes, operações de médio mercado até produtos para pequenas empresas e seguros pessoais, e impulsionado tanto pelos seguros de propriedade quanto os de responsabilidade civil, vimos as melhores taxas e preços, de forma geral, dos últimos quatro a cinco trimestres. Também foi um dos melhores trimestres para as taxas e preços de RC em grandes contas.

“Em nossas operações internacionais, tanto nossos negócios de consumo quanto as linhas comerciais tiveram um bom desempenho no trimestre. A Ásia foi o destaque, com os prêmios de seguros de consumo crescendo 46% e os prêmios das linhas comerciais avançando 23%, apoiados pelo impacto da integração da Huatai na China. Os preços de linhas comerciais de P&C em nossos negócios internacionais foram favoráveis e nossa carteira está bem precificada.

“Em suma, tivemos um início de ano muito forte. Olhando para frente, estamos confiantes em nossa capacidade de continuar aumentando os lucros operacionais em ritmo acelerado por meio do crescimento de receitas de P&C e margens de subscrição, resultados de investimentos e de seguros de vida.”

Evan G. Greenberg, Presidente e CEO da Chubb Limited.