Rodobens conquista Troféu Talento de Seguros pelo terceiro ano consecutivo

Área de Seguros é reconhecida pelo destaque em vendas de seguros Vida Individual e Prestamista – A Rodobens Seguros foi reconhecida por mais um ano no maior evento de premiação do mercado de seguros brasileiro, promovido pela Bradesco Seguros. A companhia recebeu o Troféu Talento de Seguros, pelo terceiro ano consecutivo, na categoria de profissionais que se destacaram no mercado ao longo de 2023.

A empresa foi classificada na categoria Corretora Grupo Especial, pela Bradesco Vida e Previdência (BVP), pelo seu desempenho excepcional nas vendas de seguros Vida Individual e Prestamista.

A cerimônia de premiação, realizada entre os dias 18 e 21 de abril, na Ilha de Comandatuba (BA), reuniu mais de 700 profissionais do setor. Considerado o Oscar do mercado de seguros, o evento reconhece os destaques dos segmentos Mercado e Corporate com base em critérios como vendas, renovação e diversificação de negócios.

Luis Guilherme Vilela, diretor da Rodobens Seguros, expressou sua gratidão: “Pelo terceiro ano consecutivo recebemos esse importante reconhecimento do mercado, que é resultado do trabalho de uma equipe que mantém um olhar especializado para atender às reais necessidades de nosso público. Este prêmio ressalta o nosso compromisso em fornecer soluções de seguros completas e personalizadas, com foco na qualidade do atendimento e na satisfação dos clientes. Estamos continuamente investindo em inovação e tecnologia para oferecer a melhor experiência possível aos nossos segurados”.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto, presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.