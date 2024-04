Do subúrbio do RJ para o mundo: Korsa completa 30 anos de atuação no mercado

Empresa fundada em Cascadura, bairro da Zona Norte carioca, se espalhou pelo Brasil e já atua em 120 países – A Korsa Riscos e Seguros, uma das maiores empresas de seguro independente do país, com atuação em 120 países, completa 30 anos de atividades no mercado neste mês de abril. Fundada em 1994, a empresa iniciou suas atividades no bairro de Cascadura, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e, sob a liderança do fundador James Theodoro, mudou-se posteriormente para Jacarepaguá, Zona Oeste da cidade carioca. Desde então, a Korsa não parou de investir em pessoas e inovações, fortalecendo sua equipe e tornando-se referência em tecnologia da informação.

“Completamos 30 anos no mercado de forma ininterrupta, levando tranquilidade e segurança para os clientes”, comemora. “Quando eu fundei a Korsa em 1994, tínhamos apenas uma mesa e uma cadeira que ganhei de um familiar. Não tinha nem telefone. Hoje a empresa possui 70 funcionários, sede própria no Rio de Janeiro e escritórios em São Paulo e Paraná”, exalta o empresário.

Na avaliação da empresa, uma melhor estruturação da área comercial interna, que resultou em uma maior assertividade nas negociações e o lançamento de novos produtos, foram os fatores fundamentais para o crescimento da empresa ao longo dos anos. Além disso, James revela que em 2023 o setor especializado em transporte na Korsa cresceu 19%.

Para alcançar melhores resultados, a Korsa em sua trajetória fechou contratos com grandes clientes corporativos e expandiu suas operações para São Paulo. Em 2001 a corretora também lançou o pioneiro seguro RC Trans Ambiental, revolucionando o segmento e consolidando-se como uma das líderes em seguro ambiental para transportes.

Posteriormente, em 2007, abriu seu escritório em Curitiba, passando a ter forte presença na região Sul do Brasil, o que hoje responde a 30% de seus negócios. Em 2010 inaugurou sua sede própria no Centro do Rio de Janeiro, e em 2012 a empresa lançou seu próprio sistema de CRM/ERP chamado de KPAG, que aliado ao BI e Power BI, possibilitou que a empresa crescesse em média dois dígitos por ano, mantendo seus custos fixos equilibrados.

A trajetória da empresa foi marcada por importantes parcerias estratégicas. Em 2012, uniu-se à rede mundial de corretores de seguros UNIBA, marcando presença em mais de 120 países, representando a rede no Brasil. Também firmou parceria com a BB&T Insurance Services, atual Trust Insurance Service, uma das maiores corretoras de seguros do mundo. Nesse mesmo ano, estruturou um setor de resseguro e seguros para empresas de O&G, atividade que se tornou uma das principais na corretora até hoje.

De origem libanesa por parte de mãe e grega por parte de pai, James avalia a caminhada de sucesso da empresa, com expansão dos negócios no país e também fora dele. “Passa um filme na minha cabeça, são muitas emoções, entre erros e acertos para chegarmos ao patamar de hoje”, diz o fundador ao relembrar o início da empresa e comparar com a estrutura utilizada atualmente.