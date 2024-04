Akad se consolida entre as 5 maiores do País em D&O

Seguradora investe em tecnologia para facilitar a jornada dos corretores e democratizar acesso ao seguro para pequenas e médias empresas – Entre as cinco maiores seguradoras do mercado brasileiro na venda do seguro de Responsabilidade Civil para Diretores, Conselheiros e Administradores (D&O), apenas a Akad Seguros possui uma operação 100% brasileira. Mesmo com o mercado apresentando uma retração de quase 20% no ano passado, a companhia seguiu investindo em tecnologia para simplificar o produto e facilitar a jornada dos corretores, conseguindo assim manter o ritmo na emissão de apólices. O objetivo para 2024 é seguir forte em grandes riscos e soluções sob medida – que sempre foram especialidades da seguradora –, mas também fazer do D&O um seguro acessível para pequenas e médias empresas.

A Akad estima que hoje existem mais de 4 milhões de potenciais clientes de D&O no Brasil. Porém, o número de empresas com algum tipo de cobertura não chega a 300 mil. O índice de penetração inferior a 10% pode soar preocupante, mas a seguradora prefere encará-lo como sinal de oportunidade e potencial de crescimento.

Para Fernando Gonçalves, Head de Linhas Financeiras, Garantia e P&C da Akad Seguros, o sucesso do produto passa pelo desafio de fidelizar uma base mais ampla de corretores. Segundo o executivo, o R$ 1,2 bi em prêmios gerados anualmente pelo D&O ficam nas mãos de apenas 10% dos profissionais que hoje operam com o seguro. “Muitos corretores ainda encaram como um produto complexo e personalista”, explica Gonçalves. “Precisamos desmistificar esses conceitos e apresentar o seguro como de fato é: acessível no preço e fácil de vender”, destaca.

Paulo Damo Neto, Coordenador de D&O da Akad, conta que a estratégia para tornar o seguro mais acessível começou com a digitalização da jornada do corretor. Atualmente, metade das apólices já podem ser emitidas pela plataforma digital da Akad. Segundo o executivo, o modelo digital possibilita que pequenos corretores recém-chegados na seguradora consigam fazer uma cotação em menos de cinco minutos. “A utilização da apólice é simples, com linguagem clara e pensada para gerar segurança jurídica para o segurado no momento do sinistro”, explica o executivo.

Outro diferencial será intensificar os treinamentos gratuitos para ajudar os corretores a conhecerem as particularidades do seguro. Uma imersão em D&O com aulas online já está prevista setembro deste ano. A linha também será tema de cursos de capacitação a partir da mais recente parceria firmada pela Akad com a Escola de Negócios e Seguros (ENS).

SOBRE A AKAD SEGUROS

Paulo Damo Neto, Coordenador de D&O da Akad