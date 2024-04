Revista Aconseg-RJ 53 já está circulando

A edição traz para o debate as apostas que estão sendo feitas por especialistas e que irão incrementar o promissor ano de 2024: Automóvel, Saúde e Vida. Executivos do mercado opinam sobre o assunto – Já está no ar em: https://www.aconseg-rj.com.br/revistas/no53-03-2024 a primeira edição do ano de 2024 recheada de notícias que vão impactar o dia a dia do setor.

A reportagem consultou as seguradoras parceiras sobre os seus projetos e iniciativas para os ramos que ganharão protagonismo em 2024. Que estratégias idealizaram para alcançar êxito na empreitada?

A publicação também faz uma merecida homenagem ao líder Henrique Brandão, falecido em fevereiro deste ano. Ele foi um forte aliado e apoiador do modelo das assessorias desde que foram criadas, reconhecendo nelas canais essenciais para o pequeno e médio corretor. Mostramos também fotos do anivérsário de 25 anos da Aconseg-RJ em 2023, um dos últimos grandes eventos comemorativos que Henrique Brandão participou. “Deixará um legado enorme para os que ficam”, diz o presidente da Aconseg-RJ, Joffre Nolasco.

A Universidade Aconseg apresenta, em primeira mão, o Projeto Onboarding. Um modelo de aprendizado que garante integração eficaz dos talentos nas equipes das corretoras. O reitor da Universidade, Luiz Philipe Baeta Neves, afirma que “é uma oportunidade única de aprimoramento por meios de cursos ao vivo e online”.

As mulheres também recebem homenagem pelo seu dia, comemorado em março, e pela trajetória difícil mas vitoriosa para conquistar os espaços de fato e de direito que merecem, inclusive na presidência das empresas do setor.

Artigos exclusivos de especialistas em tecnologia e auto; impactos das mudanças climáticas sobre o agronegócio; a chegada do Open Insurance ao Brasil; o seguro na era digital, além das novidades das seguradoras parceiras e o painel de notícias que atualiza a edição.

