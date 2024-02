Corretores já podem participar da campanha ‘Vou com a Zurich 2024/2025’

Colômbia e Croácia são os novos destinos para quem fizer melhor performance nas vendas em 2024 – Seguindo a tradição, a Seguradora Zurich acaba de divulgar a nova edição da sua campanha anual de incentivo Vou com a Zurich. A companhia levará os corretores com melhor performance em vendas em 2024, com direto a um acompanhante, para a cidade de Cartagena, na Colômbia (corretores Premium), e para Split e Dubrovnik, na Croácia (corretores Infinite Blue).

‘’Ano a ano, renovamos a nossa campanha com o objetivo de reforçar os vínculos e incentivar o relacionamento junto ao corretor, além de reconhecer o esforço e impulsionar novos negócios. Não há dúvidas de que os corretores desenvolvem papel vital para o desenvolvimento, amadurecimento e evolução do mercado de seguros, e propiciar esse encontro, por alguns dias, é uma forma de valorizar, agradecer e celebrar’’, pontua Marcio Benevides, diretor executivo de Distribuição da seguradora.

A campanha acontece desde 2012, sem repetir destinos. São elegíveis a participar todos os corretores que fazem parte do Programa de Relacionamento Experiência Zurich. A agenda de cada viagem é pensada exclusivamente para o grupo – nos últimos anos, os roteiros incluíam imersões gastronômicas, passeios privativos e a céu aberto e contato com a natureza em destinos como Espanha, Portugal, Marrocos, Punta Cana e Aruba.

“Queremos proporcionar vivências exclusivas para esses profissionais junto ao nosso time. Toda a programação é elaborada para ser diferente de um pacote adquirido em uma agência de viagens, o que torna a experiência única e inesquecível”, finaliza Marcio.

Sobre a Seguradora Zurich

A Seguradora Zurich soma o conhecimento do mercado brasileiro, no qual tem mais de 80 anos de experiência, à expertise internacional em soluções de seguros multicanal. A Zurich atesta solidez financeira e segue rígido padrão global de conduta, praticado em todas as suas operações. Dedica-se a compreender as necessidades dos clientes e oferece soluções para pessoas físicas e jurídicas, de pequenas empresas a multinacionais. Tendo o Brasil na sua estratégia de crescimento, e decidida a contribuir com o desenvolvimento social e econômico do país, visando o médio e longo prazo, a companhia dispõe de produtos e serviços sob medida para este mercado. Saiba mais aqui.

O Zurich Insurance Group (Zurich) é um segurador líder multilinha que serve tanto pessoas físicas como empresas em mais de 200 países e territórios. Fundada há mais de 150 anos, a Zurich vem transformando o setor segurador. Além de fornecer proteção por meio dos seguros, a Zurich disponibiliza cada vez mais serviços de prevenção, como por exemplo os serviços que promovem o bem-estar e os que reforçam a resiliência climática. O Grupo Zurich tem cerca de 60 mil colaboradores e tem sede em Zurique, na Suíça. O Zurich Insurance Group Ltd (ZURN) está cotado na SIX Swiss Exchange e tem um programa de American Depositary Receipt (ZURVY) de nível I, que é negociado livremente no OTCQX. Mais informações disponíveis aqui.