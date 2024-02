Startup prioriza a segurança de dados de seus clientes na hora da escolha de seguradora de saúde

Em 2023, o Brasil registrou um crescimento de 140% em ciberataques em pme – No último ano, o Brasil testemunhou um preocupante aumento de 140% nos ataques digitais direcionados a pequenas e médias empresas, indicando uma crescente por parte de ciber atacantes que concentram seus esforços em setores mais vulneráveis.

Esse crescimento expressivo sugere uma demanda contínua por soluções abrangentes de cuidados de saúde, apontando para a relevância do setor e destacando a necessidade de estratégias inovadoras para garantir a eficácia e sustentabilidade em constante evolução. Nesse contexto, o Joov, primeira plataforma 100% online no Brasil a oferecer vendas seguras de planos de saúde, se destaca ao implementar medidas de segurança para garantir a confidencialidade de seus usuários.

Durante o processo de seleção de um plano de saúde, a empresa verifica as informações fornecidas pelos usuários e os documentos necessários são conferidos pelo Joov, administradora de benefícios e da operadora.

Gustavo Lima, Diretor de Produtos do Joov ressalta que, todos os bancos de dados da plataforma são protegidos por protocolos de segurança e o acesso é exclusivo por meio de VPN (Virtual Private Network).

A startup se destaca pela automação de processos, que elimina a dependência de interações humanas. O chatbot, ao priorizar as escolhas e preferências do cliente, apresenta uma variedade de opções alinhadas com o objetivo final.

Além disso, o algoritmo foi projetado para selecionar planos que atendam a busca do usuário, sejam os planos com melhores preços entre as seguradoras, ou planos de saúde que atendam necessidades específicas do usuário.

Desde a primeira cotação, os clientes têm a possibilidade de fornecer feedback sobre a comparação feita pela plataforma. Dessa maneira, o Joov consegue ajustar o algoritmo automaticamente visando as necessidades e segurança de seus usuários.

Sobre

O Joov é pioneiro como a primeira plataforma 100% online no Brasil a oferecer vendas seguras de planos de saúde. Através da plataforma, tornam todo o processo de contratação do plano escolhido simples e acessível, permitindo que seus clientes escolham entre uma ampla variedade de opções, incluindo planos regionais, nacionais, ambulatoriais e hospitalares. Priorizam a segurança das informações dos clientes, garantindo que todas as transações sejam criptografadas e protegidas.