Com mais funcionalidades e maior praticidade, app da Odontoprev chega a um milhão de usuários ativos

Plataforma foi desenvolvida e aprimorada para garantir o autosserviço ao cliente, de busca de dentistas e até programa de recompensas – Atenta à transformação digital e necessidade de inovação constante, a Odontoprev, líder em planos odontológicos na América Latina, desenvolveu um aplicativo próprio da marca, que oferece inúmeras funcionalidades ao beneficiário. Criado em 2019, o app já passou, nesse curto período, por outras melhorias e a empresa celebra agora o primeiro milhão de usuários.

A ideia da evolução surgiu para melhorar a experiência do usuário. O principal direcionador estratégico foi possibilitar ao cliente o autosserviço, para que ele conseguisse ter acesso às funcionalidades de forma simples, com poucos cliques. Entre as novidades anunciadas pela empresa, a plataforma conta atualmente com 22 novas funções e permite ao beneficiário buscar credenciados, consultar os benefícios das parcerias, conhecer o Odontoplay, uma experiência em gamificação sobre cuidados com saúde bucal, dentista online com serviço de teleorientação odontológica em tempo real, além de um programa de pontos em parceria com a Livelo.

“Para desenvolver o app e implementar tantas melhorias, além das pesquisas, nos preocupamos em ouvir o cliente e entender as suas reais necessidades, sempre considerando todos os feedbacks para realizar atualizações e correções, quando necessário. O que fez toda diferença nesse processo foi ter uma equipe de tecnologia e inovação concentradas nas melhores práticas do mercado para trazer soluções efetivas para nossos usuários”, comenta Renato Costa, CIO/CMO/CSO da Odontoprev. O resultado foi bastante satisfatório e o aplicativo foi de 1,7 (em uma escala de 1 a 5), com 220 mil usuários, em 2020, para uma nota de 4,5 na principal loja de apps em 2023.

Pensando em celebrar o índice de um milhão de usuários ativos, a Odontoprev vai premiar os usuários ao dobrar os pontos no “Indique e Ganhe”, programa de pontos de indicação. A iniciativa, que ficará ativa durante as duas semanas de comemoração, permitirá a troca dos pontos na loja da Livelo. Para conferir, basta acessar o app, disponível para iOS e Android.

App Store: https://apps.apple.com/br/app/odontoprev/id829062633

GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.beneficiario.odontoprev&hl=pt_BR&gl=US

