Como o 5G movimenta o mercado de seguros de celulares?

*Por Marco Garutti, CIO na Pitzi – A quinta geração da tecnologia de comunicação móvel trouxe uma série de benefícios aos consumidores, incluindo maior velocidade de download e upload, menor latência e capacidade para conectar vários dispositivos simultaneamente. Todas essas melhorias não impactam necessariamente o setor de seguros de smartphones, mas certamente chamam mais a atenção de criminosos. Afinal, o avanço do 5G favorece as vendas de dispositivos de alto desempenho, compatíveis com essa evolução.

De acordo com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), os pedidos de bloqueios de aparelhos roubados cresceram 7% em 2022, atingindo cerca de 1 milhão de solicitações. O receio de ser mais uma vítima de roubo ou furto, atrelado aos preços altos de modelos mais recentes no Brasil, refletem justamente na busca por planos de seguros de celulares. Para se ter uma ideia, o iPhone 14 Pro pode custar 38% da média salarial anual de um brasileiro, segundo o World of Statistics.

O que os seguros de smartphones incluem?

O mercado oferece planos que protegem os segurados contra roubo, furto ou perda; defeitos físicos, técnicos, falhas, quebras e pane elétrica; quebras de tela, câmera, vidro traseiro e avarias; líquidos como água doce, salgada, bebidas etc. As coberturas podem ser totais, para proteção de acidentes ou apenas para a proteção de telas.

Vantagens

Existem inúmeros benefícios para os consumidores, entre eles preço acessível e a flexibilidade de escolha. Os valores são calculados de acordo com a marca, o modelo do aparelho e a cobertura contratada. Há planos que podem gerar uma economia de até 50% no bolso do consumidor, quando comparados aos preços de lançamento dos dispositivos.

As condições de pagamento também são facilitadas; alguns negócios parcelam o valor total em até 12x e, caso ocorra um sinistro, um novo celular é enviado em até cinco dias úteis, com garantia de fábrica de até 12 meses. Se o segurado não utilizar a proteção, há empresas que ainda recompram o aparelho por até 50% do valor de mercado quando o cliente solicita um upgrade.

Medidas de segurança hoje e sempre

Outra medida de segurança relevante para evitar roubos é o uso de senhas e bloqueios biométricos, bem como a instalação de aplicativos de rastreamento. Além disso, estar atento ao ambiente ao seu redor e evitar o uso ostensivo de smartphones em locais de risco pode ajudar a reduzir a probabilidade de se tornar mais uma vítima. A chegada do 5G é um exemplo de como a tecnologia pode incluir ramificações inesperadas. Por essas e outras, os seguros para smartphones disparam como alternativas para a tranquilidade, a fim de se viver em um mundo cada vez mais conectado.

