Vai pegar estrada? Bradesco Seguros orienta sobre cuidados com veículo e proteção para casa de veraneio

Especialista da seguradora destaca ações simples e preventivas, serviços e assistências à disposição dos clientes – Com a chegada das celebrações e férias de fim de ano, para desfrutar com tranquilidade e segurança durante as viagens, a Bradesco Seguros destaca medidas simples e preventivas, além de serviços e assistências disponíveis para os clientes.

Carlos Oliva, especialista do mercado segurador e Superintendente Executivo de Operações da companhia, ressalta a importância de checar itens como a calibragem dos pneus e alinhamento e balanceamento de direção, que deve ocorrer a cada 10 mil km; além da circulação do ar, na qual é preciso utilizar o sistema de ventilação de forma correta, principalmente em viagens de longa duração.

No caso do ar-condicionado, a função ‘recirculação’, se for usada de forma excessiva, pode interferir na saúde dos passageiros, reduzindo o fluxo de oxigênio no interior do veículo; já tratando sobre ergonomia ao volante, saber se posicionar de forma adequada no banco do carro, de modo a ter um controle eficaz do volante, mantendo os braços semiflexionados em uma distância de 25 cm do volante, são algumas dicas essenciais para a saúde do condutor, por exemplo.

Em caso de adversidades na estrada, a empresa oferece suporte emergencial 24h por dia, incluindo guincho, troca de pneu, serviço de táxi, entre outros, podendo ser acionáveis via WhatsApp. Para clientes com casa de veraneio, o Bradesco Seguro Residencial Sob Medida abrange diversas coberturas, como incêndio, explosão, queda de raios e ainda proteções acessórias, de acordo com a necessidade do consumidor, como alagamentos e inundações, desmoronamento, ruptura de tubulações, danos ao jardim, roubo, danos elétricos, vendavais entre outras proteções.

“Reforçamos nosso compromisso com a segurança e tranquilidade dos clientes. A Bradesco Seguros oferece produtos com coberturas completas e personalizáveis e assistências abrangentes para todos os momentos do dia.”, destaca Carlos Oliva.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 3,4 bilhões de prêmios em automóveis (jan a jun/23) e de R$ 364 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a jun/23). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 12,4% (até mai/23) em market share de automóveis no mercado e 16% (até mai/23) de market share em residencial.

Carlos Oliva, Superintendente Executivo de Operações da Bradesco Seguros