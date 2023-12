CCPSegNews inicia 2024 com 03 eventos: Saúde, Seguro Viagem e Fraude em Seguros de Pessoas!

Os eventos serão on line (Plataforma GoogleMeet) e contam com palestrantes de destaque em cada segmento. As inscrições estão abertas!

AGENDA DE EVENTOS DO CCPSEGNEWS COMEÇA 2024 COM 03 EVENTOS ON LINE

TEMAS: SAÚDE – SEGURO VIAGEM – FRAUDES EM SEGUROS DE PESSOAS

Faça a sua inscrição nos links abaixo ou através dos contatos:

WhatsApp: 11 934157357

E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

I SEMINÁRIO EAD SEG NEWS DE SAÚDE COMPLEMENTAR

Cenário Atual e Perspectivas para o Setor no Brasil

Data: 18 de Janeiro 2024 – Das 10h00 ás 12h30

Plataforma GoogleMeet

Inscrições: R$ 40,00

Forma de Pagamento: Pix: 11 934157357

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/1-seminario-ead-de-saude-complementar-ccp-seg-news/

I WORKSHOP SEG NEWS EAD DE SEGURO VIAGEM

Produtos & Distribuição: Perspectivas e Oportunidades de Negócios

Data: 18 de Janeiro – Das 15h00 ás 17h00

Formato On Line: Plataforma Google Meet

Inscrições: R$ 40,00

Formas de Pagamento: Pix: 11 934157357

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/1-workshop-ead-seguro-viagem-ccp-seg-news/

I FÓRUM SEG NEWS SOBRE FRAUDES E SEUS IMPACTOS NO SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS

Data: 30 de Janeiro de 2024 – Das 14h30 ás 17h00

Formato: On Line (GoogleMeet)

Inscrições: R$ 60,00

Formas de Pagamento: Pix: 11 934157357

Boleto (Informar CPF-Nome ou CNPJ-Razão Social)

(*) Inclui a emissão de Certificados e Envio posterior do Vídeo completo do evento para os inscritos.

Não pode ser compartilhado nas redes sociais!

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/1o-forum-ead-fraudes-e-seus-impactos-no-seguro-de-vida-e-acidentes-pessoais/