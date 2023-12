Akad encerra primeiro ano do Seguro Empresarial com 50 mil apólices

Com foco em pequenas e médias empresas, seguradora priorizou agilidade e assertividade na gestão do produto para corretores e segurados – Seguradora digital investida pela GP Investimentos, a Akad Seguros encerrará 2023 se aproximando da marca de 50 mil apólices emitidas em seu Seguro Empresarial. A companhia atinge o patamar logo no primeiro ano em que adota uma estratégia de massificação para o serviço, direcionado à proteção do patrimônio das empresas. Para o ano que vem, a seguradora já projeta números ainda mais arrojados, prometendo novidades para deixar o produto mais flexível e facilitar a rotina de trabalho dos corretores.

A Akad opera com uma carteira para riscos empresariais com foco em pequenas e médias empresas dos setores de comércio e serviços. O produto prevê coberturas personalizadas para uma grande variedade de estabelecimentos, como academias, clínicas, hotéis, igrejas, restaurantes, pet shops, escolas e farmácias.

O produto oferece proteção para danos ou perdas relacionadas à interrupção de negócios e outros imprevistos, como eventos naturais, danos elétricos e responsabilidade civil, além de roubo e/ou furto qualificado. Na Akad, o segurado tem à disposição ainda o chamado Check-up Empresarial, que possibilita a escolha de três coberturas adicionais personalizadas, como limpeza de ar-condicionado, instalação de interfone, troca de tomadas e fixação de prateleiras. As assistências tradicionais também estão inclusas no pacote, incluindo serviço de chaveiro, limpeza, vidraceiro, vigilância, inspeção, entre outros.

“Foi o nosso primeiro ano com uma plataforma de empresarial estruturada, time comercial atuante, ações de marketing e campanhas direcionadas para os corretores e segurados desse segmento”, conta Fernando Gonçalves, Head de Linhas Financeiras, Garantia e P&C da Akad Seguros. “Nossa perspectiva é de ir além em 2024, com novidades para explorar o potencial de um mercado em franca expansão”, completa Carlos Nascimento, Coordenador de Property e Engenharia da seguradora.

Segundo os executivos, a companhia estruturou o seguro empresarial priorizando agilidade e assertividade na gestão das apólices para conseguir oferecer um produto mais acessível a milhares de pequenos e médios empresários em todo País. Outra aposta decisiva para turbinar o crescimento está na digitalização das apólices para facilitar a gestão dos corretores e no aumento do número de parcerias.

Segundo um levantamento da própria Akad, apenas 13% dos estabelecimentos hoje no Brasil possuem algum tipo de seguro empresarial, percentual que chega a 80% nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. “Entramos iniciando um viés de conscientização dos empresários brasileiros, que passam a entender o seguro como ponto focal da segurança do negócio”, conclui Gonçalves.

SOBRE A AKAD SEGUROS

A Akad Seguros é uma das cinco maiores seguradoras do Brasil em Transportes e líder em Responsabilidade Civil Profissional. Opera ainda com Riscos Patrimoniais e Linhas Financeiras, além de oferecer proteção para ciclistas e prestadores de serviços, sendo reconhecida como referência no mercado quando o assunto é agregar tecnologia e inovação aos produtos e na operação. Para saber mais, acesse: www.akadseguros.com.br.

Fernando Gonçalves, Head de Linhas Financeiras, Garantia e P&C da Akad Seguros.