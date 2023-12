Auditoria Interna da Brasilprev recebe, mais uma vez, o maior reconhecimento público pelos serviços prestados

Líder de mercado e especialista em previdência privada, a Brasilprev se destaca também pela qualidade dos serviços prestados aos seus 2,6 milhões de clientes, e prova disso é a Certificação QA que a Auditoria Interna da empresa acaba de receber. Emitida pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil) e seguindo as normas internacionais do The Institute of Internal Auditors (The IIA), trata-se do maior reconhecimento que a área pode obter em relação aos trabalhos realizados.

“Estamos muito felizes com a recertificação, que tem total relação com a qualidade e seriedade dos nossos processos e entregas”, revela a presidente da Brasilprev, Ângela Assis. “Este resultado demonstra a atuação independente e objetiva da área de Auditoria Interna da Brasilprev, em conformidade com as práticas do IPPF – International Professional Practices Framework”.O processo de concessão da certificação é criterioso, segue as normas internacionais para a prática profissional de auditoria interna e o código de ética do The IIA.

Sobre a Brasilprev

Com 30 anos de atuação, a Brasilprev Seguros e Previdência S.A tem como acionistas a BB Seguros, braço de seguros, capitalização e previdência privada do Banco do Brasil, e a Principal Financial Group, uma das principais instituições financeiras dos Estados Unidos. Líder do setor, a companhia conta com mais de R$ 371,8 bilhões em ativos sob gestão e uma carteira de 2,6 milhões de clientes. Especialista no negócio de previdência privada, com produtos acessíveis e serviços diferenciados, a Brasilprev conta com a rede de agências do Banco do Brasil como seu principal canal de distribuição.