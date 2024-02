Com apresentação da BB Seguros, espetáculo “Beetlejuice – O Musical” chega a São Paulo após sucesso no RJ

Inspirado no filme homônimo de Tim Burton, musical teve maior bilheteria da capital fluminense em 2023 e terá Eduardo Sterblitch no papel principal – A temporada do espetáculo “Beetlejuice – O Musical”, em São Paulo, estreia amanhã no Teatro Liberdade. Com Eduardo Sterblitch no papel principal e um elenco estelar, a atração mais uma vez conta com patrocínio da BB Seguros, uma das empresas que mais incentiva a cultura no Brasil. A história inspirada no filme homônimo de 1988, dirigido pelo cineasta Tim Burton, foi a maior bilheteria teatral do Rio de Janeiro em 2023, onde ficou em cartaz no último trimestre.

“Nosso objetivo ao apoiarmos projetos de cunho artístico é simplificar o acesso à cultura ao maior número possível de pessoas. O musical foi um sucesso em sua primeira temporada e temos certeza de que vai encantar o público de São Paulo também”, exalta Andréa Gama, Superintendente Executiva de Marketing da Brasilseg, uma empresa BB Seguros. “O incentivo à cultura é um dos pilares do nosso propósito de cuidar das pessoas e ao longo de mais de uma década temos orgulho de ter impactado quase 20 milhões delas, em todo o Brasil, por meio desse trabalho”, acrescenta a executiva.

O musical estreou na Broadway, em 2019, com grande sucesso de público e crítica, e recebeu indicações a diversas premiações, como Tony Awards, Drama Desk Awards, Drama League Awards e Outer Critics Circle Awards. Segundo o diretor do espetáculo, Tadeu Aguiar, a montagem brasileira pretende manter todo o humor e magia que fizeram dessa história um clássico moderno. “A peça manterá o olhar brasileiro que marcou a primeira temporada, trazendo um humor nosso, de artistas com características histriônicas. Isso é bom para muitos personagens do espetáculo”, esclarece Aguiar.

Com produção geral de Renata Borges, produção da Touché Entretenimento e apresentado pela BB Seguros, a versão brasileira de “Beetlejuice – O Musical” tem Eduardo Sterblitch no papel-título, além de Ana Luiza Ferreira (Lydia Deetz), João Telles (alternante Beetlejuice), Lara Suleiman (alternante Lydia Deetz), Helga Nemetik (Barbara Maitland), Marcelo Laham (Adam Maitland), Laura Visconti (cover Barbara Maitland), Flávia Santana (Delia Deetz), Joaquim Lopes (Charles Deetz), Sylvia Massari (Juno), Gabi Camisotti (Skye e alternante Lydia Deetz), Maju Tatagiba (ensemble e alternante Skye), Pamella Machado (Miss Argentina e alternante Barbara Maitland), Tauã Delmiro (Otho), Erika Affonso (Maxine e alternante Miss Argentina), Jorge Maya (Maxie), Tabatha Almeida (ensemble e cover Lydia Deetz), Thiago Perticarrari (ensemble e cover Adam Maitland), Léo Rommano (ensemble e cover Charles Deetz), Ana Araújo (ensemble e cover Delia Deetz e Maxine), Thór Junior (ensemble e cover Maxie), Thadeu Torres (ensemble), Larissa Venturini (ensemble), Edmundo Victor (ensemble), Tecca Maria (swing) e Vicenthe Oliveira (swing).

“Beetlejuice – O Musical” tem libreto original de Scott Brown e Anthony King e música de Eddie Perfect. A versão brasileira é de Claudio Botelho. A ficha técnica é repleta de grandes nomes do teatro musical: Laura Visconti (direção musical), Renato Theobaldo (cenografia), Dani Vidal & Ney Madeira (figurino), Sueli Guerra e Roberta Serrano (direção de movimento/coreografia), Dani Sanches (desenho de luz), Gabriel D´angelo (desenho de som), Anderson Bueno (visagismo) e Lucas Pimenta (assistente de direção). A temporada paulistana da superprodução brasileira terá os mesmos 11 gigantescos cenários da montagem do Rio de Janeiro, além dos 150 figurinos e uma série de efeitos especiais.

Serviço:

“Beetlejuice – O Musical”

Estreia: 22 de fevereiro

Local – Teatro Liberdade

Rua São Joaquim, 129 – Bairro: Liberdade

Temporada até 21/04

Sessões de quarta a domingo

Horários:

Quartas, quintas e sextas – 21h

Sábados – 16h e 21h

Domingos – 16h e 20h30

Preços:

Plateia Premium: R$ 350,00 (inteira) / R$ 175,00 (meia)

Plateia: R$ 280,00 (inteira) / R$ 140,00 (meia)

Balcão A: R$ 240,00 (inteira) / R$ 120,00 (meia)

Balcão B: R$ 190,00 (inteira) / R$ 95,00 (meia)

Ingressos: Sympla

Duração: 2h30min (com intervalo de 15min)

Classificação etária: 10 anos

