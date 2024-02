Empresas do Sandbox devem ficar atentas aos problemas contábeis e regulatórios

A realização do Sandbox Regulatório pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) destaca a importância da inovação e transformação no mercado de seguros.

Em meio a esse cenário dinâmico, a contabilidade especializada desempenha um papel crucial. Ao implantar projetos inovadores, as seguradoras participantes do Sandbox têm a oportunidade de testar novos produtos e serviços, demandando uma gestão contábil precisa para avaliar benefícios e riscos.



A parceria com um escritório especializado, como o da R2 Finance, liderado por Renato Bernardes, CEO, se torna fundamental para lidar com as complexidades contábeis e regulatórias, garantindo conformidade durante as fases experimentais.

Renato Bernardes ressalta a importância de contratar profissionais especializados do mercado de seguros, destacando que algumas insurtechs, startups de sandbox e novas empresas enfrentam dificuldades após o segundo ano de vida devido à falta de conhecimento sobre seus riscos e à ausência de uma boa precisão sobre o capital regulatório e reservas necessárias para cobrir sinistros.



A R2 Finance oferece uma vantagem significativa nesse aspecto, pois já participou da criação de várias startups e possui experiência no mercado de seguros. Essa expertise contábil é essencial para avaliar os impactos financeiros das inovações propostas no ambiente regulatório experimental, permitindo ajustes no modelo de negócios conforme necessário.

A atuação da Susep destaca a centralidade de temas como transformação ecológica, inovação tecnológica e inclusão social. Nesse contexto, a contabilidade especializada oferecida por Renato Bernardes e sua equipe não apenas assegura conformidade com as regulamentações vigentes, mas também proporciona análises detalhadas e relatórios que auxiliam na tomada de decisões estratégicas.

Empresas que buscam atuar como seguradoras tradicionais após participar do Sandbox encontram na contabilidade especializada um suporte fundamental para a transição.

Renato Bernardes, com sua equipe da R2 Finance, representa uma opção valiosa para as empresas que buscam não apenas inovar, mas também consolidar sua presença no mercado de seguros, garantindo uma gestão financeira sólida e compatível com as exigências regulatórias.