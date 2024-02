Assessorias da Aconseg-RJ cresceram 32% em 2023

A parceira Suhai cresceu 28% no Brasil. Os dados foram revelados durante a reunião das assessorias com a equipe da Suhai – Para o presidente da Aconseg-RJ, Joffre Nolasco, “o encontro serviu para fortalecer a parceria da seguradora com as nossas assessorias. Tanto a nossa entidade quanto a Suhai cresceram e mantivemos uma sólida parceria mesmo quando a seguradora sofria com as dores do crescimento”, argumentou o líder das assessorias.

A prova do sucesso desse engajamento das partes são os resultados obtidos em 2023 revelados e comentados durante a reunião: As assessorias da Aconseg-RJ cresceram 32% e a Suhai 28% no Brasil.

A Aconseg-RJ tem mantido encontros pontuais com as seguradoras parceiras, visando estreitar os laços profissionais que une essas duas pontas importantes da atividade seguradora.

Sobre a Aconseg-RJ |

Fundada em 1998, a Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) é uma entidade que reúne as assessorias de seguros, modelo de negócios que reformulou as áreas de produção das companhias e já movimenta mais de R$ 2,3 bilhões em prêmios por ano. A entidade realiza cursos, palestras e debates para fomentar o desenvolvimento das assessorias de seguros no Estado do Rio de Janeiro. A diretoria da entidade é composta por: Presidente, Joffre Nolasco; 1º Secretário, Cesar Braga; 2ª secretária, Jaqueline Rocha, 1º tesoureiro, Luiz Philipe Baeta Neves, 2º Tesoureiro, Alexandre Confettura.