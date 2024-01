Com apoio da Brasilcap, projeto Craque do Amanhã beneficia cerca de mil jovens de RJ e SP

As aulas de futebol e reforço escolar beneficiam crianças e jovens distribuídos em cinco unidades nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo – Brilhar nos campos de futebol pelo mundo é o sonho número um de muitas crianças brasileiras, por ser uma chance de mudar sua vida e da família. Mas para realizá-lo, é preciso passar pelas apertadas peneiras das divisões de base que levam até a profissionalização em grandes clubes, o que, no final, só uma pequena parcela consegue. É nesse momento que entram projetos sociais como “O Craque do Amanhã”, que utiliza o futebol como via de inclusão e transformação social a jovens dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. E isso só é possível graças ao apoio de empresas como a Brasilcap, uma das principais patrocinadoras do projeto.

Criado em 2012, o “Craque do Amanhã” é realizado em cinco unidades: Neves e Arsenal, em São Gonçalo, Duque de Caxias e Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e em Santa Isabel, em São Paulo. Por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, o projeto recebe doações da empresa de capitalização da BB Seguros, que desde 2013 já destinou aproximadamente R$ 2 milhões para viabilizar todas as atividades desenvolvidas pelo projeto, que atende crianças e jovens entre 7 e 16 anos, com aulas de reforço escolar, inglês, e, claro, futebol.

Em Duque de Caxias, na Região Metropolitana do Rio, 150 alunos são contemplados. Para fazer parte do programa educacional, os alunos devem estar frequentando a escola, tirar notas boas e ter disciplina. O rendimento escolar é fiscalizado pelos instrutores. Thiago Campos é o coordenador do projeto em Saracuruna, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele tem conversas constantes com os pais dos alunos e diz que muitos relatam as mudanças positivas em casa e na escola.

“Fico muito feliz quando os pais falam que os filhos estão mais responsáveis, com mais vontade de estudar, e até se preocupando com a alimentação. Também cuidamos da saúde dos jovens”, explica Campos.

O presidente da Brasilcap, Nelson de Souza, enfatiza a importância de apoiar projetos sociais, principalmente os que envolvam educação e esporte. “Há 10 anos apoiamos o Craque do Amanhã. Hoje, já são cerca de mil crianças e adolescentes beneficiados. Nossa missão é transformar vidas, investindo na garantia de direitos e de um futuro promissor. Este é o nosso compromisso social”, explica Souza.

O “Craque do Amanhã” foi idealizado pelo ex-atleta do Flamengo e da Seleção Brasileira Ibson. Ele e o amigo de infância Felipe Espose queriam criar um projeto que proporcionasse educação e esporte para crianças e jovens de escolas públicas. A dupla convidou os também jogadores de futebol Everton Ribeiro, Vagner Love e Paulo Henrique Ganso e a atriz Juliana Paes para apoiar o projeto. Todos toparam. E o sonho se tornou realidade.

“O sentimento é de orgulho e felicidade, pois foi muito difícil tirar o projeto do papel. E a cada ano que passa, crescemos, com mais unidades, atendendo mais crianças. Poder tirar essas crianças das ruas é muito bacana”, explica Ibson.

O professor de inglês Davi Mendes Miranda entrou para o projeto com 12 anos. Conseguiu uma bolsa de estudos e hoje dá aulas para os alunos do “Craque do Amanhã”. “Concluí o curso de inglês após três anos de estudos. Graças ao projeto ganhei a bolsa. Hoje, faço parte da equipe do “Craque do Amanhã” e tenho mais de 100 alunos. É muito gratificante poder ensinar o que consegui aprender”, afirma Miranda.

Além das aulas de futebol, inglês e reforço escolar, cada aluno tem direito a uma cesta básica por mês. O projeto funciona na parte da tarde, o ano inteiro. Só para nas festas de fim de ano e no Carnaval.

Sobre a Brasilcap

Desde 1995, a Brasilcap já distribuiu mais de R$ 2,5 bilhões em prêmios, que abrangem aproximadamente 700 mil títulos contemplados. Atualmente, a Companhia conta com mais de 2,5 milhões de clientes e um portfólio diferenciado de soluções de capitalização. Como referência de mercado, a Brasilcap entende que é seu papel transformar a realidade da sociedade. Por isso, a Companhia incentiva projetos socioambientais, educacionais e esportivos, e de desenvolvimento, divulgação e preservação da cultura brasileira, tanto por meio das leis de incentivo como de forma direta.