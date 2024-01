Infocap anuncia novidades da Maxpar para as ferramentas de multicálculos

A Infocap é uma das principais empresas fornecedoras de ferramentas de multicálculos do Brasil, com duas soluções (Multi e Ápice) que atendem mais de 8.000 usuários, em 2.500 corretoras espalhadas pelo Brasil. Por mês, são realizados mais de 10 milhões de cálculos, de forma otimizada. E, em parceria com a Maxpar, anunciou novidades fundamentais para o dia a dia dos corretores: a inclusão de duas novas assistências da empresa – Lataria e Pintura e Roda, Pneu e Suspensão. Agora, as cotações são feitas de forma mais completa e centralizada.

Para Sérgio dos Reis Júnior, CMO e Sócio da Infocap, essa novidade é resultado da escuta ativa que praticam com os corretores que utilizam as soluções. “A Infocap está sempre atenta às necessidades de mercado. À pedido de clientes que utilizam nossas ferramentas de multicálculo, fizemos um ajuste para que os corretores pudessem selecionar e incluir as coberturas diferenciadas da Maxpar nas cotações de várias seguradoras. Além de agregar valor aos nossos produtos, oferecendo mais essa opção aos nossos corretores, reforçamos também a parceria com esta grande empresa referência no mercado de seguros”, destaca.

A inclusão dessas soluções da Maxpar assegura benefícios a todas as partes envolvidas, desde o segurado na ponta até a fornecedora dos serviços – a Maxpar. “A presença das assistências nos multicálculos é fundamental para garantir que o segurado tenha uma apólice que atenda a todas as situações que possam afetá-lo, em casos de danos, além de facilitar ainda mais a rotina dos corretores, que poderão fazer cotações completas, sem gastar muito tempo”, destaca Isabel Matta, integrante do time de Relacionamento Corretores na Maxpar.

Passo a passo para acessar as assistências na Infocap:

Essas assistências da Maxpar estão presentes nos multicálculos da Infocap – Multi e Ápice – como “Reparo Rápido” e “Proteção Pneu e Rodas”. Para acessá-las, é necessário marcá-las com “sim” no formulário e salvar. É fundamental ao corretor de seguros realizar a parametrização automática para que as cotações já saiam com as duas assistências inclusas.

Confira o passo a passo completo neste guia gratuito:

https://drive.google.com/file/d/1DKNPc8STv9L1k_xQrmw33a7jmzzArBRt/view

Isabel Matta, integrante do time de Relacionamento Corretores na Maxpar