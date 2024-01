Allianz Seguros apresenta nova diretora executiva de RH e Comunicação

A partir de 15 de janeiro, Marcia Evangelista Lourenço assume a diretoria executiva de RH e Comunicação da Allianz Seguros, com reporte direto à presidência da companhia e cadeira no Comitê Executivo. Marcia Evangelista Lourenço possui mais de 30 anos de experiência na área de estratégia de capital humano, employer branding e em todas as demais áreas de RH e Comunicação, tendo passagens em grandes empresas, como Unibanco, Grupo Gerdau, ALCOA, RSA Seguros, AON e, por último, na Europ Assistance. A executiva é formada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro; e possui MBA em Gestão de Pessoas, além de certificações no Método Barrett de Mensuração da Cultura e em Administração e Negócios.

Marco Campos, que após 44 anos na Allianz segue para uma nova etapa em sua vida, fará a transição com a nova diretora executiva de RH e Comunicação, até o início de abril. O executivo ainda permanece no cargo de presidente da ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz.

