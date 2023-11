Claudia Valencia chega à Allianz Commercial para liderar a área de Soluções de Portfólio

Claudia Valencia ingressa na Allianz Commercial em 8 de janeiro de 2024, no novo cargo de Global Head de Soluções de Portfólio. Seu foco será impulsionar o crescimento neste segmento-chave, conduzindo a estratégia global para Painéis, Instalações, Agentes Gerais de Seguros (MGAs) e Bancassurance. A Allianz Commercial acaba de nomear Claudia Valencia como Global Head de Soluções de Portfólio. A executiva se juntará à empresa em 8 de janeiro de 2024. Sediada em Londres, Claudia reportará conjuntamente ao Diretor de Subscrição, Shanil Williams, e ao Diretor Global de Distribuição, Jeremy Sharpe. Neste cargo, recém-criado, ela liderará a estratégia global para Soluções de Portfólio, incluindo Painéis, Instalações, Agentes Gerais de Seguros (MGAs) e Bancassurance.

Shanil Williams destaca a importância deste novo cargo: “O mercado commercial e especializado continua a crescer nesta área e, portanto, é o momento certo para implementar uma estratégia global coesa em todos os nossos negócios. Claudia possui uma extensa experiência global em papéis de subscrição e distribuição e estou muito feliz por tê-la a bordo”.

Ao longo de sua carreira, Claudia desempenhou diferentes papéis internacionais de subscrição e liderança voltada para o mercado, com passagens pela AIG, onde atuava como líder regional de Engajamento com Clientes e Corretores para a América Latina, Zurich e outras seguradoras líderes, tendo morado em Londres, Miami, Nova York e Colômbia.

Informações à imprensa – Allianz Commercial

Fernanda Arantes | fernanda.arantes@grupovirta.com.br | 11 3135-1809

Andreia Alevato | andreia.alevato@grupovirta.com.br

Sobre a Allianz Commercial

A Allianz Commercial é o centro de competência e a linha global do Grupo Allianz para seguros de médias e grandes empresas e riscos especializados. Nossos clientes incluem as maiores marcas de consumo do mundo, instituições financeiras e players do setor, a indústria global de aviação e navegação, bem como empresas familiares e de médio porte que são a espinha dorsal da economia. Também cobrimos riscos exclusivos, como parques eólicos offshore, projetos de infraestrutura ou produções cinematográficas de Hollywood. Impulsionados pelos funcionários, força financeira e rede da marca de seguros nº 1 do mundo, Allianz, trabalhamos juntos para ajudar nossos clientes a se prepararem para o futuro: eles confiam em nós para oferecer uma ampla gama de soluções tradicionais e alternativas de transferência de risco, excelente consultoria de risco e serviços multinacionais e gerenciamento abrangente de sinistros.

A Allianz Commercial reúne os negócios de seguros para grandes empresas da Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) e os negócios de seguros comerciais da Allianz Property & Casualty que atende empresas de médio porte. Estamos presentes em mais de 200 países e territórios, seja por meio de equipes próprias ou pela rede do Grupo Allianz e seus parceiros. Em 2022, os negócios integrados da Allianz Commercial geraram mais de € 19 bilhões em prêmios brutos em todo o mundo.