A tecnologia não é o fim, mas o meio para toda a indústria de seguros, inclusive os corretores

(*) Por Weliton Costa, diretor de Desenvolvimento de Negócios LATAM da eBaoTech – Em um passado não muito distante, se discutia muito a importância da tecnologia no mercado de seguros e de que forma ela poderia contribuir para o crescimento do setor. Com o passar do tempo, o tema do debate foi mudando, mas sempre com a presença dessa tal tecnologia.

Mais recentemente, quando começaram a surgir as insurtechs, por exemplo, se questionava o papel dos corretores de seguros nesse ‘novo mercado’… afinal de contas, o mundo estava ficando cada vez mais digital e as máquinas ‘passariam a fazer tudo’.

Hoje, a tecnologia já é uma realidade amplamente utilizada por todo o mercado. Não se perde mais tempo debatendo seus benefícios ou o quanto as operações ganharam velocidade com a introdução de sistemas e plataformas. Passou a ser algo amplamente utilizado por todos os players desse ecossistema.

É nesse ponto que queria falar aos corretores de seguros – que neste mês celebram o seu dia – especialmente aqueles que, em algum momento, se sentiram ameaçados pelo avanço da tecnologia: saibam que esse novo mundo é também para vocês!

Hoje existem tantas ferramentas e soluções que podem ajudar o corretor, que até fica difícil enumerar: são agregadores com seguradoras, APIs de produtos, cotadores online, apps, sistemas que permitem crosseling com outros produtos…

Como se não bastasse, essas tecnologias também foram ficando cada vez mais acessíveis – a famosa ‘lei da oferta e procura’ – o que tem permitido que qualquer empresa hoje, independentemente do seu tamanho, tenha acesso.

Diante disso, o papel do corretor nesse novo mundo digital passa a ser o de um verdadeiro analista de negócios, que tem condições (até pelas ferramentas disponíveis) de oferecer opções não apenas aos seus clientes, mas também de levar soluções para outras indústrias. Então convido a todos, especialmente os corretores, a explorarem esse novo mercado que está se abrindo. Ferramentas já temos, basta apenas adotá-las no seu dia a dia… Quem souber utilizá-las, certamente fará (muitos) bons negócios!