Diretor de Inovação, Digital e Dados Na companhia desde 2022, o executivo acompanhou os recentes investimentos da seguradora em inovação – O Grupo Bradesco Seguros anuncia José Loureiro como novo Diretor de Inovação, Digital e Dados da companhia. O executivo atuará dando continuidade ao processo de digitalização de processos e na revisão das jornadas dos produtos e serviços da seguradora, colaborando com a evolução do mercado segurador no país.

Com mais de 33 anos de experiência em multinacionais e empresas nacionais líderes de seus segmentos, tem histórico comprovado de sucesso com competências na gestão de projetos, de unidades de negócio e de equipes de alto desempenho. Antes de ingressar no Grupo Bradesco Seguros, o executivo já possuía mais de 25 anos de atuação no mercado segurador.

O Grupo Segurador destaca a importância da chegada do executivo ao novo cargo para contribuir com o melhor desempenho operacional e ampliação da oferta de produtos, além do relacionamento com parceiros e clientes. Loureiro, que está na Companhia desde 2021, atuava, até então, como Superintendente Executivo de Inovação e Tecnologia da Bradesco Seguros, com foco em Auto e Ramos Elementares.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.