VI Seminário Seg News de Seguro Garantia debaterá oportunidades com o Novo PAC, PPP´s e a Nova Lei de Licitações

O evento está agendado no formato on line para acontecer no dia 3O de Novembro e conta com grandes especialistas nos 02 Paineis…

1o LOTE DE INSCRIÇÕES PROMOCIONAIS ATÉ 31 DE OUTUBRO!

INSCRIÇÃO POR R$ 60,00 – Forma de Pagamento: Pix: 11 934157357

*Evento com Certificado!

VI SEMINÁRIO SEG NEWS EAD DE SEGURO GARANTIA DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Perspectivas e Oportunidades com o Novo PAC; PPP´s e a Nova Lei de Licitações Públicas…

Data: 30 de Novembro – Das 10h00 ás 12h30

Formato On Line: Plataforma Google Meet

Realização:

CCPSegNews (Centro de Capacitação Profissional Seg News)

Coordenação:

Ivanildo J. M. Sousa – CEO da Agência Seg News e do CCPSegNews

Programa:

I Painel (10h30 ás 11h30): A Nova Lei de Licitações 14.133/2021: Impactos nas operações do mercado

Dr. Rafael Bertramello – Surety Diretor na Chubb Seguros

Dra Aline Bezerra P. Luz – Gerente de Sinistros na Avla Seguradora (Confirmar)

II Painel (11h30 ás 12h30): Novo PAC & PPP´s: Perspectivas do Setor em relação aos novos investimentos em obras de Infraestrutura…

Rogério Gonçalves – Head de Seguro Garantia na HDI Global Seguros

Flavio Filho – Coordenador da Área de Garantia na Wiz Corporate

Investimento: R$ 90,00

(*) A partir de 02 Inscrições: R$ 80,00

Formas de Pagamento: Pix: 11 934157357

Dados da Inscrição:

Nome:

Empresa:

Email:

WhatsApp:

Nosso WhatApp: 11 93415-7357

