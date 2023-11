Campanha “Vou com a Zurich 2023” entra na reta final

Corretores têm até dezembro para participar e concorrer a viagens – Faltam menos de dois meses para o encerramento da campanha de incentivo Vou com a Zurich 2023/2024, que premiará os corretores com melhor desempenho de vendas da Seguradora Zurich em 2023 com viagens exclusivas para Ilha de Comandatuba, na Bahia (corretores Premium) e Mendoza, na Argentina (corretores Infinity Blue) ao longo de 2024.

“Os corretores são essenciais para o nosso negócio e sabemos a importância de incentivá-los e valorizá-los constantemente. Eles são uma das principais forças de distribuição da Zurich e é com os corretores que construímos relações duradouras, que garantem a melhor oferta dos produtos aos clientes. A campanha Vou com a Zurich é uma forma de reconhecer esta parceria”, destaca Marcio Benevides, diretor executivo de Distribuição da seguradora.

Márcio acrescenta que, para se destacar na reta final da campanha, os corretores devem estar atentos às necessidades dos clientes nestes últimos meses do ano, de olho também nas facilidades oferecidas pela companhia para a emissão e renovação de apólices em produtos como o seguro automóvel, residencial e vida PME.

“Essas duas condições, além de garantir a manutenção do relacionamento qualificado e de longo prazo com os clientes, com vantagens diretas aos corretores, também podem ser determinantes para impulsionar as vendas e garantir uma experiência marcante nos destinos escolhidos pela Zurich na campanha de incentivo deste ano”, pontua o executivo.

São elegíveis a participar da campanha “Vou com a Zurich” os corretores que integram as categorias Infinite Blue e Premium do Programa de Relacionamento Experiência Zurich. Em 2023, os corretores premiados foram contemplados com viagens exclusivas para Foz do Iguaçu e Fernando de Noronha.

Sobre a Seguradora Zurich

A Seguradora Zurich soma seu conhecimento de mais de 80 anos no Brasil à sua experiência internacional para oferecer soluções de seguros para pessoas e empresas brasileiras, tendo no centro de sua estratégia as necessidades dos clientes. A atuação da Zurich no Brasil é uma das maiores na América Latina, contribuindo para o desenvolvimento social, econômico e sustentável do país. Com este objetivo, a Zurich dispõe de produtos e serviços sob medida para este mercado e contribui com projetos de impacto para a comunidade, como o Zurich Forest, que apoia o reflorestamento e a restauração da biodiversidade no Brasil, refletindo a ambição global da seguradora de se tornar uma das empresas mais responsáveis e com maior impacto no mundo. Saiba mais aqui. A Seguradora Zurich integra o Zurich Insurance Group (Zurich), um segurador líder multilinha que serve tanto pessoas físicas como empresas em mais de 200 países e territórios. Fundada há mais de 150 anos, a Zurich vem transformando o setor segurador. Além de fornecer proteção por meio dos seguros, disponibiliza cada vez mais serviços de prevenção, como por exemplo os serviços que promovem o bem-estar e os que reforçam a resiliência climática. O Grupo Zurich tem cerca de 60 mil colaboradores e tem sede em Zurique, na Suíça. O Zurich Insurance Group Ltd (ZURN) está cotado na SIX Swiss Exchange e tem um programa de American Depositary Receipt (ZURVY) de nível I, que é negociado livremente no OTCQX.