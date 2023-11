XI Fórum Internacional da Longevidade: Desenvolvendo uma Cultura do Cuidado acontece entre 28 e 30 de novembro em São Paulo

Evento contará com a presença de destacados especialistas nacionais e internacionais no campo da longevidade e cuidados com idosos – O Centro Internacional de Longevidade Brasil (ILC-BR) tem o orgulho de anunciar o XI Fórum Internacional da Longevidade que ocorrerá de 28 a 30 de novembro de 2023, no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe), em São Paulo (SP). O Iamspe foi escolhido para sediar o evento por ser referência nacional no cuidado com a saúde da pessoa Idosa.

O tema do Fórum deste ano, “Desenvolvendo uma Cultura do Cuidado”, reflete a missão do ILC-BR de promover um envelhecimento ativo e saudável e destacar a importância do cuidado com os idosos em nossa sociedade. O Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), do Iamspe, é conhecido por sua excelência no atendimento às pessoas idosas, tornando-se o local perfeito para sediar este evento inspirador.

O Dr. Alexandre Kalache, médico e gerontólogo de renome internacional, será o anfitrião do evento. O Dr. Kalache é presidente do ILC-BR e co-diretor da Age Friendly Foundation. Com um PhD em epidemiologia pela Universidade de Oxford, ele é uma figura influente na área do envelhecimento ativo e saudável. Dr. Kalache também dirigiu o Departamento de Envelhecimento e Curso de Vida da Organização Mundial da Saúde (OMS) e é o criador do Marco Político do Envelhecimento Ativo e da iniciativa Cidades Amigas do Idoso, que hoje é aplicado em mais de mil iniciativas em todo o mundo.

O XI Fórum Internacional da Longevidade reunirá líderes de pensamento e especialistas na área, incluindo nomes como Margareth Dalcolmo, Silvana Vertematti, Maísa Kairalla, Valmir Moratelli, Tim Driver, Morris Litvak, Debra Whitman, Terry Fulmer, Drauzio Varella, Pe. Júlio Lancellotti, Sérgio Pascoal, Milton Crenitte e outros. Durante os três dias de evento serão realizados painéis e discussões abrangendo diversos tópicos, como longevidade, cuidado, geriatria, nutrição, psicologia, vacinação, racismo, tecnologia e aplicativos de cuidados, mercado de trabalho, aspectos judiciais e muito mais.

O XI Fórum Internacional da Longevidade oferecerá uma plataforma única para a troca de conhecimento e experiência, promovendo o diálogo sobre os desafios e oportunidades relacionados ao envelhecimento da população. Espera-se que este evento seja uma referência importante para aqueles que estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas em todo o mundo.

O evento, promovido pelo Centro Internacional de Longevidade Brasil (ILC-BR), recebe patrocínio do Grupo Bradesco Seguros, por meio da Bradesco Saúde e da Bradesco Vida e Previdência, como parte de suas iniciativas voltadas à longevidade; da Biolab Farmacêutica; de TENA, marca líder mundial em produtos e soluções para incontinência urinária adulta; e Iamspe, fortalecendo ainda mais sua estrutura e alcance.

Para obter mais informações sobre o evento, acesse o site oficial: Link

Inscrições: https://owa3.redehost.com.br/owa/redir.aspx?C=JEt4htCGF-peFir4q4Wl-kJxqsGqmGL-3NjmqON27oZ8S5U-2urbCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.sympla.com.br%2fevento%2fxi-forum-internacional-da-longevidade%2f2227715

Realização: Centro Internacional de Longevidade Brasil (ILC-BR)

Patrocínio: Grupo Bradesco Seguros – por meio da Bradesco Saúde e da Bradesco Vida e Previdência, Biolab, TENA, Iamspe

Apoio institucional: SBGG, Maturi, Olhe, Rede Longevidade, Dra. Andrea Prates, Instituto Moriguchi, Ashoka

Sobre o ILC-BR

O Centro Internacional de Longevidade Brasil (ILC-BR) é um think tank dedicado a promover o envelhecimento ativo e saudável e desenvolver políticas baseadas em pesquisas para melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas. Com sua experiência internacional, o ILC-BR desempenha um papel vital na criação de um futuro mais inclusivo e envelhecimento amigável.

Sobre o Dr. Alexandre Kalache

Dr. Alexandre Kalache é uma autoridade mundial em gerontologia e epidemiologia, com vasta experiência em liderança global em questões de envelhecimento. Como presidente do ILC-BR e co-diretor da Age Friendly Foundation, ele desempenha um papel fundamental na promoção de políticas e práticas amigáveis ao idoso em todo o mundo.