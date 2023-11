Seguro para todas as famílias brasileiras

Sob novo comando, CVG-RJ incrementa metas audaciosas, visando popularizar o seguro – Há apenas quatro meses no comando do CVG-RJ, o presidente Edson Calheiros, conduziu a tradicional premiação Destaques do CVG-RJ, o Oscar do mercado de seguros, com lotação máxima e muitas personalidades presentes. A entrega da revista da entidade sobre o evento realizado em 21 de setembro, com a cobertura completa da cerimônia, foi entregue em tempo recorde para distribuição no CONEC, de 5 a 7 de outubro.

“O balanço desses primeiros quatro meses é extremamente positivo. Iniciamos a reestruturação da sede para maior conforto dos nossos diversos públicos; retomamos a nossa agenda de cursos e palestras; estamos remodelando as nossas redes sociais; construindo um novo site e preparando a nossa esperada confraternização de final de ano, a popularíssima Feijoada do CVG-RJ, em sua 23ª edição”, relata o presidente Calheiros entusiasmado.

Ainda devem ser entregues esse ano o calendário anual de eventos de 2024 e a modernização da sede do CVG-RJ.

“As perspectivas para 2024 são extremamente positivas com a retomada da economia e principalmente da capacidade de podermos levar a cultura do seguro para quem realmente precisa”, explica o dirigente. Dando suporte a essa proposta estão as ferramentas tecnológicas hoje disponíveis e as facilidades dos meios de pagamentos, como por exemplo, o PIX, apoiando uma melhor distribuição dos seguros, especialmente os seguros inclusivos, o que diminui os custos operacionais tornando-os mais acessíveis para todos, na avaliação do presidente.

Além disso, o líder do CVG-RJ revela que a pandemia veio mostrar a relevância do seguro, em geral, em especial, o Seguro de Vida, como um item que não deve faltar em qualquer cesta de produtos para um indivíduo e, principalmente, para uma família no Brasil. “Para isso, estamos engajados e apoiando movimentos sociais de aculturamento do seguro no Brasil, como por exemplo: MINHA VIDA PROTEGIDA, um dos maiores movimentos já constituído no Brasil para falar da importância do seguro de vida. Precisamos de todos os atores nesse processo: seguradores, corretores, segurados e entidades como o CVG-RJ, para multiplicarmos a distribuição do conhecimento e das informações sobre a relevância do seguro para todas os brasileiros”, pontua Edson Calheiros.

Carnaval & seguro – Quem disse que seguro não dá samba? Como prova, o presidente Edson Calheiros, teve a ideia de desenvolver e propor o enredo “Os Protegidos da Princesa no Palácio Seguro do Samba” para Escola de Samba Protegidos da Princesa, de Florianópolis, Santa Catarina, no desfile de 2024.

“O enredo vai contar a história do seguro desde sua criação em 1700 A.C. até os dias atuais. Os carnavalescos não mediram esforços na criação das fantasias e alegorias, num trabalho magnifico de carnavalizar o seguro na maior festa popular do Brasil, que envolve diretamente 20 mil pessoas e indiretamente cerca de 537 mil pessoas impactadas pelo carnaval na região. Vamos levar a cultura do seguro para quem mais precisa”, argumenta o dirigente.

A construção de um enredo para falar da importância do seguro na maior festa popular do Brasil “tem o objetivo de divulgar o seguro de forma fácil e sem o segurês tradicional, explicando com clareza e leveza a importância do seguro e sua relevância para todos os indivíduos e famílias brasileiras”, destaca, acrescentando:

_ “Esperamos que a partir dessa iniciativa possamos dar continuidade, a outras ações populares. Eu estou surpreso com a repercussão e, principalmente, com a adesão da comunidade do carnaval, que abraçou o tema construindo com criatividade e muita competência desde o nome do enredo, até as fantasias belíssimas. Os carnavalescos retrataram de forma fidedigna a história do seguro com riqueza de detalhes em alas, alegorias e adereços. Eu tenho certeza de que além dos negócios já gerados e da disseminação da cultura do seguro, vamos falar da importância do seguro para quem mais precisa”, finaliza.

Sobre o CVG-RJ –

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 57 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro.

Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Diretoria executiva — Edson Calheiros (presidente); Vinicius Brandão (vice-presidente); Andrea Ramos e Marcio Coutinho, assessores da presidência. Assessor de Assuntos Internacionais, César García González. Esther Teixeira, diretora de Seguros e suas diretoras adjuntas Sonia Marra e Jacqueline Sorensen; Ênio Miraglia, diretor Social, e suas diretoras adjuntas Tatiana Antoniazzi e Leila Nogueira; Paulo Galindo, diretor Financeiro, e seus diretores adjuntos Gilberto Vilella e Wellington Costa. Conselho Consultivo: Octávio Perissé (presidente) e Ademir Marins (secretário executivo). Comissão Fiscal: Ronaldo Marques (presidente); Lauro Barros e Emanuel Paiva.

