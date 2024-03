Bradesco Seguros inova com o lançamento do Pré-Formatado Equipamento Agro

A Bradesco Seguros, sempre atenta às necessidades do mercado, anuncia o lançamento do “Bradesco Pré-Formatado Equipamento Agro”. Um produto exclusivo para clientes do banco Bradesco, que traz uma proposta simplificada e eficaz para aqueles que buscam proteger equipamentos agrícolas, oferecendo coberturas especiais para incidentes que possam afetar o patrimônio. O seguro apresenta oito opções de planos de coberturas, com limites, proporcionando proteção abrangente para o bem segurado. O Bradesco Pré-Formatado Equipamento Agro ainda oferece flexibilidade nas formas de pagamento, aceitando carnê, débito online e cartão de crédito, com pagamento único ou parcelado em até 10 vezes sem juros.

“No dia 18 de março foi o lançamento oficial do produto, marcado por mais uma inovação da Bradesco Seguros no segmento de seguros agrícolas. A novidade representa um avanço na oferta de soluções práticas e eficientes, reforçando o compromisso da seguradora com a proteção do patrimônio”, destaca Raquel Cerqueira, superintendente executiva de Ramos Elementares.

Entre as principais vantagens do produto estão: contratação simplificada e sem burocracia, dispensa a necessidade de inspeção de risco, vigência anual ou plurianual até 3 anos, cobertura em todo o território nacional para os possíveis eventos relacionados ao equipamento. A disponibilização do seguro é automática após a efetivação da proposta. Os tipos de equipamentos que podem ser segurados incluem tratores, adubadeiras, semeadeiras, plantadeiras, pulverizadores, plataformas de corte e colheitadeiras de grãos.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 7 bilhões de prêmios em automóveis (jan a dez/23) e de R$ 791 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/23). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 12,5% (até nov/23) em market share de automóveis no mercado e 15,7% (até nov/23) de market share em residencial.