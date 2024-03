Golpes cibernéticos se tornam cada vez mais elaborados e frequentes, veja como se proteger no ambiente digital

Seguro oferecido pela BB Seguros pode ser aliado na proteção contra riscos virtuais que têm se tornado cada vez mais presentes – Com o avanço tecnológico, os golpes cibernéticos também cresceram. Ferramentas como a Inteligência Artificial e até mesmo o Pix têm se tornado facilitadores para aplicação de crimes no ambiente virtual. Segundo o Visa Merchant Fraud Report 2023, o Brasil é um dos países com maior índice de risco para os usuários com relação a fraudes digitais, ocupando o segundo lugar no ranking mundial.

No entanto, há aliados que podem auxiliar na proteção contra essas ameaças, a contratação de seguros é uma delas. A BB Seguros oferece soluções a partir de R$9,90 mensais que ajudam a amenizar o impacto e extensão de prejuízos que o extravio de dados pode causar. O seguro Itens Pessoais conta com assistências que monitoram dados pessoais como o CPF, notificando em casos de compras e atividades suspeitas; e-mail cadastrado; exposição de informações de cartão de crédito; monitoramento do Serasa Score; além da proteção de CNPJ de empresas vinculadas ao CPF do segurado.

As empresas também são grandes alvos dos golpistas. De acordo com um estudo divulgado pela Mastercard em fevereiro deste ano, cerca de 64% das empresas brasileiras são alvos de ataques digitais com média ou alta frequência. Pensando na importância da proteção dos negócios no ambiente virtual, o seguro Empresarial da BB Seguros oferece a assistência proteção digital, podendo ser contratado a partir de R$ 28,33 mensais. O plano inclui serviços como: assistência tecnológica remota e no local; análise de vulnerabilidade de IP, rede e Web; além de localização de dispositivos e cobertura de antivírus.

“Acompanhamos de perto as novas demandas que surgem com a evolução das ameaças digitais. Estar protegido significa garantir segurança em todos os cenários, inclusive no mundo virtual, que apresenta uma variedade crescente de riscos. Priorizamos a proteção em todos os momentos, de maneira simplificada e eficaz para os nossos clientes”, comenta Emerson Nagata, Superintendente Executivo de Negócios e Soluções em Danos da Brasilseg, uma empresa BB Seguro.

Sobre a Brasilseg

A Brasilseg é a seguradora do grupo BB Seguros, holding que concentra os negócios de seguros, previdência, capitalização e planos odontológicos distribuídos pelo Banco do Brasil em seus canais físicos e digitais. Sua atuação concentra-se nos ramos de Vida, Habitacional, Rural e Massificados (Residencial, Empresarial e Condomínio), sendo a seguradora líder nacional nos ramos em que atua. Com faturamento de R$ 12 bilhões em 2021, conta com aproximadamente 2.100 colaboradores distribuídos entre São Paulo e Franca, onde fica sua Central de Relacionamento e Negócios.