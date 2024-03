Sabemi participa do South Summit Brazil em Porto Alegre

Diretoria e comitê estratégico formado por lideranças de diferentes áreas mapeia oportunidades de inovação e negócios para a companhia – A terceira edição consecutiva do South Summit Brazil em Porto Alegre, que começou nesta quarta-feira e vai até dia 22 de março nos armazéns do Cais Mauá, no Centro Histórico da cidade, reunirá mais de 24 mil visitantes de 80 países para rodadas de negócios e discussões sobre inovação e empreendedorismo. Atenta às transformações do mercado de seguros, a Sabemi Seguradora não poderia ficar de fora do evento. Na quarta-feira, já no primeiro dia do South Summit, a Diretoria e as lideranças que integram o comitê estratégico de inovação da companhia participaram da programação às margens do Guaíba, a poucos metros do prédio em que se localiza a matriz da Sabemi. Neste ano, o comitê da Sabemi que participa do evento com o objetivo de buscar oportunidades de aprendizado e insights que poderão ser aplicados aos negócios é formado por gestores de áreas como Inteligência de Mercado, Marketing, SAC, TI, Controladoria e Gerência de Consignado e Cobrança.

Sobre a Sabemi Seguradora



A Sabemi Seguradora integra o Grupo Sabemi, que há 50 anos atua no ramo de seguros de pessoas, previdência e serviços financeiros, com foco na proteção e na segurança de seus parceiros, clientes e de seus mais de um milhão e meio de segurados. Presente em todo o Brasil, a Sabemi conta com sucursais e canais digitais, além de 300 Corretores cadastrados. Dentre os seus principais reconhecimentos, estão as premiações na área de gestão de pessoas e valorização dos colaboradores, como Lugares Incríveis para Trabalhar, Top Ser Humano ABRH, Great Place to Work, Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, 100 RHs Inspiradores, Gupy Destaca e Top de Marketing ADVB.