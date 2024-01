Bradesco Seguros apresenta o sinistro auto conectado

A partir deste mês, Companhia implementa processo de sinistro 100% virtual, otimizando e simplificando a experiência do consumidor – Para otimizar a experiência do cliente, a Bradesco Seguros lança o Sinistro Auto Conectado (SAC), processo em que 100% dos sinistros do Seguro Auto podem ser realizados de forma virtual. Com início marcado para janeiro, o novo modelo de atendimento será mais estratégico e proativo, de acordo com o tipo de sinistro e o perfil do cliente. A tecnologia com humanização no atendimento de sinistro fará com que seja possível se adaptar ao cliente de acordo com a sua necessidade.

Segundo o Superintendente de Sinistros da Bradesco Seguros, Marcio Jordão, a tecnologia será usada como o canal de contato em todas as etapas do processo de sinistro, seja na abertura, na vistoria, no contato e no acompanhamento do processo. “O atendimento será segmentado e a experiência será totalmente digital, personalizada e humanizada, tornando a jornada do sinistro mais leve e rápida”, destaca o executivo.

Jordão afirma que, após a ocorrência do sinistro, qualquer um pode proceder com o aviso: corretor, segurado ou terceiro. Após o aviso, o contato com o responsável pelo sinistro é proativo e feito em até 6h úteis. “O processo de vistoria também é 100% virtual e pode ser realizado quando e onde o cliente quiser”, afirma o superintendente.

Os canais digitais da Bradesco Seguros são o Site do Segurado, o aplicativo da Seguradora, o Portal de Negócios e, em breve, o WhatsApp fará parte deste grupo. O cliente pode escolher aquele que melhor lhe atende. “A Bradesco está sempre na vanguarda das inovações no setor de Seguros. Agora, com o SAC, todo o processo será agilizado, simplificado e bem mais prático para nossos consumidores”, ressalta Jordão.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 5,3 bilhões de prêmios em automóveis (jan a set/23) e de R$ 580 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a set/23). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 12,5% (até set/23) em market share de automóveis no mercado e 15,6% (até set/23) de market share em residencial.

Marcio Jordão, Superintendente de Sinistros da Bradesco Seguros