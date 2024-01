Allianz Partners moderniza sua solução de banco de dados com servidores Lenovo

Atendendo cerca de 420 mil chamados/mês, a empresa de serviços de assistência do Grupo Allianz no Brasil implementou o modelo Lenovo TruScale para otimizar sua infraestrutura de servidores, assim como um novo sistema de banco de dados – A fim de aprimorar a qualidade dos atendimentos, a Allianz Partners Brasil buscou novo servidor da Lenovo, com alto poder de processamento, para otimizar as operações diárias em seu banco de dados.

Somente no Brasil, o atendimento da Allianz Partners, que também suporta outros países da América Latina, recebe em média cerca de 420 mil chamados por mês de clientes em busca de assistência desde automotivo, residencial e até para emergências de saúde em viagens.

Foi assim que no final do ano de 2022, a Allianz Partners optou por modernizar sua infraestrutura de banco de dados. A sugestão da Traces Group canal parceiro da Lenovo e integradora de soluções de TI parceira da Allianz Partners, foi então trazer uma nova solução de banco de dados com servidores Lenovo, fabricante global e líder no fornecimento de tecnologias inteligentes, por meio do modelo as-a-service Lenovo TruScale. Além do custo-benefício, a solução completa visava a melhora no desempenho das principais funcionalidades do sistema da empresa, como a abertura de novos chamados e criação de requisições, assim como prever gargalos e interrupções inesperadas.

Com a implementação dos servidores Lenovo ThinkSystem SR530 e SR650 V2, equipados com o novo software de banco de dados Oracle, ofertado pela Traces, as operações e processos de solicitação do atendimento da Allianz Partners tiveram um ganho expressivo de produtividade e desempenho. De acordo com Alexandre Bispo, gerente de infraestrutura de TI da Allianz Technology, braço de tecnologia do Grupo Allianz, um exemplo notável foi a otimização do tempo de backup do banco de dados da empresa, que teve uma melhoria de processo de cerca de 490%. “O modo as-a-service nos proporciona um melhor provisionamento no custo mensal do equipamento. Além da escalabilidade que o modelo proporciona em caso da necessidade de aumento de recurso no equipamento”, explica.

Outro exemplo foi a redução de aproximadamente 20 segundos no tempo de manuseio da plataforma de atendimento. Isso possibilitou que os analistas de atendimento da Allianz Partners, que estão diretamente em contato com os clientes, possam atender mais rapidamente e, assim, terem a oportunidade de auxiliar mais 20 mil chamados por mês com o mesmo número de agentes.

“A mudança para os servidores da Lenovo, equipados com as soluções para banco de dados da Oracle, impactaram positivamente no tempo de atendimento ao usuário final”, afirma Bispo. “Isso nos proporcionou um serviço de qualidade na assistência ininterrupta e disponível 24 horas por dia, então além de conseguimos atender a quem necessita com mais rapidez e eficácia, podemos ser um suporte ainda mais eficiente para nossos parceiros”.

A aquisição dos servidores ThinkSystem pela Allianz Partners se deu pelo modelo de negócio TruScale, serviço de infraestrutura as-a-service da Lenovo. Sendo uma modalidade em que a empresa paga mensalmente somente pelos recursos que utilizar, a solução pode ser aplicada a qualquer configuração que atenda às necessidades do cliente, além de ser dimensionada de acordo com características de cada negócio, seja ele pequeno, médio ou grande.

“Nossa principal missão é fornecer tecnologia inteligente, ampliando cada vez mais o nosso portfólio de soluções e serviços aos nossos clientes. Tanto que, pelo nono ano consecutivo, a Lenovo foi reconhecida como a fabricante líder na classificação de confiabilidade entre as marcas de servidores x86 no mundo¹”, diz Claudio Stopatto, country manager da Lenovo ISG Brasil. “Ao proporcionar acesso simplificado a um portfólio completo de soluções e serviços inovadores, por meio do TruScale, independentemente da escalabilidade, a Lenovo consegue atender aos cliente oferecendo uma infraestrutura de TI de ponta, que estará sempre pronta para os recursos que o futuro da tecnologia promete.”.

A Allianz Partners Brasil conta com cerca de 1,7 mil colaboradores, e 12 mil prestadores de serviço especializados. A empresa oferece serviços de assistência a automóveis, residência e seguro viagem.

¹Dado extraído da Pesquisa Global de Confiabilidade de Hardware e Sistema Operacional de Servidores da ITIC, realizada em fevereiro de 2023.

