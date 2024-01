Preparar, inovar! Zurich lança seu programa global de startups

Com inscrições até 14 de fevereiro, o Zurich Innovation Championship 2024 elegerá dez vencedores em quatro categorias

•Pela quinta vez, a Zurich está convidando startups de todo o mundo a se candidatarem em seu programa de inovação líder no setor de seguros

•As startups podem inscrever-se aqui para uma das quatro categorias até 14 de fevereiro

•Desde o lançamento da sua primeira edição, em 2018, o campeonato de inovação da Zurich atraiu mais de 8 mil candidaturas e resultou em mais de 50 colaborações com startups em curso.

•A última edição, em 2023, despertou interesse recorde, com 3,5 mil inscritos

Em um contexto de avanços tecnológicos sem precedentes, a Zurich acaba de lançar a quinta edição do seu programa global para startups, o Zurich Innovation Championship. O maior concurso aberto de inovação para startups do setor de seguros convida empresas de todo o mundo a inscreverem-se em uma das quatro categorias para terem a oportunidades de trabalhar com a Zurich a nível local e global – unindo-se a mais de 50 colaborações que já estão em curso.

“Juntando forças com os melhores inovadores e startups, estamos redefinindo os seguros. Para além deste campeonato global, esperamos alcançar novos patamares para tornar a vida melhor e mais simples”, explica Ericson Chan, Group Chief Information and Digital Officer da Zurich.

Tal como nos anos anteriores, as startups podem se inscrever em quatro categorias, com soluções que respondam a diferentes desafios colocados pela companhia:

•Seguros comerciais: Como a Zurich pode manter o seu sucesso nos Seguros Comerciais, melhorando os seus conhecimentos técnicos e proporcionando uma melhor experiência aos clientes?

•Simplificação digital: Como a Zurich pode continuar a digitalização dos negócios para garantir eficiência, agilidade e uma experiência excepcional para clientes e colaboradores?

•Vida e Saúde: Como a Zurich pode fortalecer a sua posição no setor dos seguros de vida, respondendo às necessidades em evolução dos seus clientes e promovendo um crescimento sustentável?

•Retail e P&C: Como a Zurich pode crescer no setor, protegendo os bens que as pessoas adoram e interagindo no melhor momento e canal.

Além das categorias apontadas, todas as empresas serão também avaliadas dentro de alguns critérios que norteiam o negócio da Zurich, como a inovação, a sustentabilidade e o impacto no cliente das soluções apresentadas.

No Brasil, a expectativa é grande. O país se destacou nas últimas edições com 220 startups inscritas desde 2022 – duas delas, inclusive, passaram pelo processo de aceleração junto à seguradora. Para a diretora de Marketing & Clientes, também responsável pela área de Inovação da seguradora no país, Lucía Sarraceno, o campeonato abre oportunidades para que a Zurich siga inovando com foco no cliente.

“Queremos trazer novas formas de atender os clientes e de melhorar a experiência de todos os stakeholders que se relacionam conosco. Isso é fundamental para transformar o mercado de seguros local e globalmente. Estamos animados para conhecer as soluções que nos apresentarão em 2024”.

Como funciona o campeonato

O que distingue o campeonato de inovação da Zurich é a sua abordagem de matchmaking, o seu alcance global e a estreita colaboração desde o início entre as startups participantes e as unidades de negócio mais compatíveis dentro da companhia.

As equipes executivas nacionais selecionam as startups com as quais têm mais vontade de trabalhar. Isto permite que as unidades de negócio colaborem com as startups que melhor se adaptam a elas e ao seu desafio específico. Em seguida, dez membros da equipe de liderança executiva da Zurich escolhem os vencedores globais (startup e unidade de negócio são avaliadas em conjunto), de acordo com o maior potencial de contribuir para o negócio global.

As dez startups vencedoras entram então em uma fase de validação, que se estende por quatro meses – de meados de maio a setembro de 2024 – recebendo um financiamento de projeto de até 100.000 USD. Durante esta fase, as empresas em fase de alavancagem trabalham em estreita colaboração com as equipes nacionais e recebem formação adicional de especialistas, intra-empresários de elevado potencial e mentores especializados.

Em conjunto, eles provam como a sua solução pode gerar valor para o cliente e para a empresa e preparam um plano para a adotá-la localmente e, em última análise, em todo o Grupo. O Campeonato culmina com um “Demo Day”, que deve ocorrer em setembro de 2024, no qual as iniciativas bem-sucedidas apresentarão os seus resultados.

“Com base no sucesso das primeiras quatro edições, que conduziram a mais de 50 colaborações em curso, o nosso programa continua a evoluir e a aumentar o seu impacto. Este fato deixa-me ainda mais entusiasmado com a edição deste ano e com as iniciativas que dela resultarão”, afirma Paolo Mantero, Group Chief Strategy Officer da Zurich.

O Campeonato de Inovação da Zurich irá mais uma vez a trabalhar com os principais intervenientes no ecossistema de arranque, incluindo a F6S, o Plug and Play Tech Center e a SOSA.

Para mais informações sobre o campeonato e como se inscrever, clique aqui. As inscrições estão abertas até 14 de fevereiro de 2024, às 23h59 CET.

