Bradesco Saúde conquista pelo segundo ano consecutivo o Prêmio Líderes da Saúde

Iniciativa do Grupo Mídia tem votação aberta pela internet com base em pesquisa de mercado – A Bradesco Saúde conquistou pelo segundo ano consecutivo o prêmio Líderes da Saúde, na categoria “Operadora e Seguradora de Saúde”. A escolha dos ganhadores é feita pelo Conselho Editorial do Grupo Mídia, baseada em votação aberta pela internet e pesquisa de mercado. O prêmio anual chegou à sua 11ª edição, estando entre os maiores reconhecimentos dedicados aos fornecedores, distribuidores, operadoras e entidades do mercado de Saúde do país. A cerimônia de premiação da edição 2024 aconteceu no dia 6 de junho, em São Paulo, e contou com a presença de diversos de executivos do setor.

“É uma grande satisfação para a Bradesco Saúde estar novamente entre as referências de liderança do setor de Saúde, reafirmando o compromisso com nossos beneficiários e parceiros”, afirma Fabio Daher, diretor da Bradesco Saúde, que representou a empresa no evento de reconhecimento.

SOBRE O GRUPO BRADESCO SAÚDE

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Hoje atendendo a mais de 3,7 milhões de beneficiários, e presente em mais de 1,3 mil municípios do país, a Bradesco Saúde e sua controlada Mediservice contam com ampla rede médica referenciada composta por cerca de 40 mil prestadores médico-hospitalares, mais de 3 mil hospitais e mais de 10 mil serviços de diagnósticos e análises laboratoriais.

Fabio Daher, diretor da Bradesco Saúde