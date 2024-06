Allianz Seguros anuncia novo diretor de Estratégia, Clientes e Inteligência de Mercado

Lucas Safont terá como objetivo aprimorar a área de Performance e Transformação, assim como a jornada do cliente

A Allianz Seguros apresenta Lucas Safont como diretor de Estratégia, Clientes e Inteligência de Mercado da companhia. O executivo assume o cargo a partir do dia 10 de junho e se reportará diretamente à Maria Clara Ramos, diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing.



Em sua nova função, Lucas terá como objetivo principal trabalhar em estreita colaboração com as áreas de negócios para alinhar ações estratégicas, aprimorar a jornada do cliente e alavancar a inteligência de mercado como suporte ao crescimento sustentável da companhia.



A trajetória profissional do executivo tem como destaque a liderança de ações estratégicas que impulsionaram a inovação nas empresas em que atuou. Em seu currículo, Lucas soma passagens por empresas de grande porte, entre elas Banco Santander, Caixa Residencial, Brasilseg, UnitedHealth Group, Brasilprev e Banco Itaú.

“Chego na Allianz muito confiante por toda expertise do grupo e pelo que ela representa no mercado de seguros. Será um privilégio fazer parte deste time e contribuir fortemente com o processo de transformação da companhia, desenvolvendo soluções para as atuais e futuras necessidades dos nossos clientes e corretores”

diz o executivo

Lucas é graduado em Administração de Empresas pela FIAP. Possui pós-graduação em Gestão da Estratégia pela FIA. Concluiu também sua especialização em Gestão da Inovação pela ESPM, em Transformação Digital pela Fundação Dom Cabral e em Digital Strategies for Business pela Columbia Business School.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 63 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.



Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 25 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.



A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.