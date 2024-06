Associação Paulista de Medicina lança Seguro de Responsabilidade Civil Profissional Médico para associados

Seguro disponibilizado em parceria com a MDS Brasil e a Akad Seguros garante proteção e respaldo para profissionais de Medicina de todo o País – A Associação Paulista de Medicina (APM) lançou um novo benefício para os seus associados: o Seguro de Responsabilidade Civil Profissional Médico. Desenvolvido em parceria com a MDS Brasil e a Akad Seguros, este novo benefício visa proporcionar segurança e tranquilidade aos médicos associados ao longo de suas carreiras.

“Na MDS Brasil, estamos em constante busca por inovações que atendam às necessidades do mercado. O lançamento do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional Médico na APM é mais um passo em nossa jornada de excelência no atendimento dos nossos clientes”, conta Rogério Lemes, Diretor de Varejo da MDS Brasil.

De acordo com um levantamento divulgado no dia 08 de abril pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), o Brasil conta atualmente com 575.930 médicos ativos, representando uma proporção de 2,81 profissionais por mil habitantes. Estes números são os mais altos já registrados no País e os dados fazem parte da Demografia Médica CFM.

O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional Médico tem como objetivo principal resguardar os médicos em suas atividades profissionais, sendo um importante instrumento para proteger seu patrimônio. Ele oferece garantias que incluem o eventual pagamento de indenizações e acesso a uma assessoria jurídica especializada, além da que já oferecida gratuitamente ao Associado.

“Há quase 94 anos, a APM está comprometida em proporcionar aos seus associados serviços e benefícios que promovam segurança e tranquilidade no exercício da Medicina. Caso algum associado venha a ser condenado por conta de danos materiais ou morais decorrentes da prestação de serviços de Saúde, não precisará dispor de seu patrimônio para o pagamento de eventuais indenizações, uma vez que o seguro cobre estes valores”, destaca Florisval Meinão, diretor de Patrimônio e Finanças da APM.



Características gerais do seguro:



O segurado pode ser médico (pessoa física) ou clínicas/laboratórios e similares (pessoa jurídica).

O limite para pessoa física é de diversas opções entre R$ 30 mil e R$ 5 milhões. Já para pessoa jurídica vai entre R$ 100 mil e R$ 5 milhões.

A vigência é de 12 meses.

A retroatividade do seguro é a opção para proteger o médico contra fatos ou problemas desconhecidos que aconteceram antes do início da vigência da apólice

São múltiplas opções de valores e franquias disponíveis para escolha do segurado.

A base de apólice é de reclamação com notificação.

O prazo complementar é de 36 meses sem cobrança de prêmio adicional.

Já o prazo suplementar em 1 ano – cobrança adicional de prêmio de 75% do prêmio da apólice; 2 anos – cobrança adicional de prêmio de 100% do prêmio da apólice; 3 anos – cobrança adicional de prêmio de 120% do prêmio da apólice.

O seguro tem cobertura nacional.



