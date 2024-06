Summit Inovatec reunirá empresas e especialistas para discutir cenário do transporte de cargas perigosas

Vem aí o ST Summit Inovatec 2024 – Transporte de Cargas Perigosas, marcado para o dia 30 de julho, em São Paulo. Nesta edição, o evento chega turbinado, com um formato ainda mais dinâmico, abrangente e estratégico. A programação especial, recheada com os mais importantes temas e apresentação de cases e inovações tecnológicas, vai reunir renomados palestrantes, especialistas, corretores, empresas prestadoras de serviço e seguradoras que atuam em toda a cadeia produtiva.

O Summit Inovatec, idealizado pela área de eventos da Revista Seguro Total, conta com o apoio institucional de entidades representativas, como, por exemplo, a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) – uma das patrocinadoras do evento – Clube Internacional de Seguros de Transporte (CIST), Associação Brasileira de Gerência de Riscos (ABGR) e Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo (Sincor-SP).

O conteúdo de excelência está garantido. No entanto, o Summit Inovatec vai além, muito por conta do ambiente perfeito para networking de alto nível, que o coloca na condição de referência em seu segmento. Um marco para as áreas que compõem o setor de gerenciamento de risco, rastreamento e logística com foco no transporte de cargas perigosas. “Será um encontro para discussão de temas de muita relevância para a indústria”, ressalta o diretor da Revista Seguro Total, José Francisco.

Na grade de palestras, ainda em construção, seis nomes de alto nível já estão confirmados. São eles Alfredo Chaia, executivo especialista em gestão de riscos empresariais (ERM) e sócio-fundador do Clube Internacional de Seguros de Transporte (CIST); Marcia Cicarelli, advogada e sócia da área de seguros, resseguros, previdência privada e saúde suplementar do Demarest; Mauro Cezar dos Santos Ricciarelli, coronel da PM do Estado de São Paulo e assessor de segurança da NTC & Logística; Edson Luiz Vismona, presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO) e ex-secretário nacional da Reforma Agrária; Paulo Henrique Demarchi, policial rodoviário federal, e Marcos Siqueira, presidente da Comissão de Transportes da FenSeg – Federação Nacional de Seguros Gerais.

SERVIÇO: