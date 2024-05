Assist Card e grupo LATAM assinam acordo para oferecer seguro-viagem em latam.com

Companhia líder em assistência ao viajante tem acordo para oferecer produtos aos passageiros do grupo LATAM pelos próximos cinco anos – A Assist Card, multinacional de assistência integral ao viajante com mais de 50 anos na América Latina, acaba de fechar um acordo comercial com o grupo LATAM para oferecer produtos em latam.com. O acordo envolve as operações domésticas e internacionais do grupo LATAM no Brasil, Chile, Peru, Colômbia e Equador e será expandido posteriormente para Argentina, Uruguai e Paraguai. A parceria permite que os passageiros do grupo LATAM contratem seguro-viagem e demais produtos da Assist Card em latam.com e acumulem pontos LATAM Pass e qualificáveis, reforçando a proposta do marketplace de oferecer pontos ao passageiro em todos os produtos adicionais à passagem aérea adquiridos no site.

Quando duas empresas líderes na América Latina se unem em uma aliança tão potente, quem ganha são os viajantes. A partir de agora, milhões de passageiros do grupo LATAM, tanto em viagens domésticas quanto internacionais, podem viajar protegidos contra qualquer imprevisto médico ou não médico em seu destino”, afirma Alexandre Camargo, diretor-geral Assist Card no Brasil.

Mark Lamac, diretor de Ancillary do grupo LATAM, destaca que “com esta nova aliança, vamos melhorar a experiência dos nossos clientes na região, que poderão adquirir seu seguro-viagem da Assist Card em latam.com e ter acesso a um serviço de excelência e acumular pontos LATAM Pass”.

A Assist Card projeta que seu volume de vendas de seguro-viagem cresça de forma sustentável graças à parceria com a LATAM, que além de produtos personalizados, oferece ao passageiro atendimento personalizado 24 horas por dia no App mobile, WhatsApp, site, Contact Center ou pontos físicos. Segundo a Assist Card, esse mercado cresceu cerca de 70% na América Latina após a pandemia de Covid-19, mas apenas 40% dos viajantes na região contratam um seguro antes de embarcar.

O grupo LATAM, vale lembrar, opera voos para 149 destinos em 26 países e é o único da região que conecta a América do Sul com outros 4 continentes: América do Norte, Europa, Oceania e África. Em 2023, o grupo aéreo transportou cerca de 74 milhões de passageiros.

A Assist Card oferece serviço direto de assistência em viagens em mais de 190 países, nos cinco continentes, com atendimento personalizado multilíngue, em qualquer hora e lugar.

Sobre a Assist Card

A Assist Card, membro do grupo Starr Insurance, é uma organização dedicada a fornecer assistência integral ao viajante. Desde 1972, espalhou-se pelos cinco continentes. Possui 51 escritórios de atendimento ao viajante, interligados com tecnologia de ponta, garantindo disponibilidade as 24 horas do dia, durante os 7 dias da semana e com comunicação multilíngue. Possui uma ampla rede de prestadores ao redor do mundo e tem capacidade de fornecer soluções e resposta imediata em mais de 190 países, resolvendo desde uma simples consulta médica até eventos mais complexos, como um translado sanitário, localização de bagagem e reserva de voos, entre outros serviços. Seguro-Viagem: assistcard.com/br

Sobre o grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.