Allianz na Tailândia: corretores parceiros da companhia aproveitam viagem com roteiro exclusivo

Vencedores da campanha Alliadoz 2023 embarcaram acompanhados dos principais executivos da seguradora – A Allianz Seguros levou 30 corretores dos segmentos Private, Diamante e Esmeralda à Tailândia. A ação foi um reconhecimento aos vencedores da edição 2023 do Alliadoz, principal programa de relacionamento da seguradora. Os profissionais embarcaram com um acompanhante cada, na presença de Eduard Folch, presidente da Allianz Seguros; e Karine Barros, diretora executiva Comercial. Soraia Silva, diretora Regional de Parcerias; Flavio Rewa, diretor Comercial Regional São Paulo Capital; e Luciano Ambrosini, diretor Comercial Regional Sul; também participaram da viagem.

Entre os dias 23 e 26 de abril, os parceiros de negócios estiveram em Phuket, onde ficaram hospedados em um hotel 5 estrelas com acesso à praia e passaram um dia e em um Beach Club reservado exclusivamente para o grupo. Também tiveram a oportunidade de conhecer O Grande Buda de Phuket, um dos marcos da cidade, localizado no alto de uma montanha. O roteiro incluiu, ainda, visita ao Wat Chalong, edifício do século XIX considerado o mais importante templo budista de Phuket. A próxima parada foi a cidade de Bangkok, em que os corretores permaneceram de 27 a 30 de abril. Lá, também se instalaram em um hotel 5 estrelas, localizado às margens do Rio Chao Phraya, e passaram pelo Grand Palace & Buda Esmeralda, além de fazer um passeio de tuk tuk e uma visita ao Buda Reclinado – considerado um dos templos mais antigos de Bangkok. Em ambas as cidades, tiveram acesso à diversos restaurantes da culinária internacional. O encerramento da viagem foi marcado por um jantar em um barco exclusivo, com vista para a cidade.

“Foi uma viagem memorável. Ficamos muito felizes por termos a oportunidade de proporcionar essa experiência única aos corretores parceiros, que confiam na nossa marca e tanto nos apoiam. Seguiremos juntos nessa jornada e reforçamos que a Allianz permanece à disposição para o que precisarem”, declarou Eduard Folch.

Karine Barros lembrou que a campanha Alliadoz 2024 segue em andamento. “Nosso próximo destino é a Itália. Tenho certeza de que será uma viagem tão especial quanto esta. Por isso, convido a todos os nossos corretores a participarem da ação. Quanto mais investirem na diversificação, maiores as chances de serem contemplados”, finalizou.

Experiência única

Ricardo Perin Balsan, da Nobre Corretora, foi um dos contemplados que viajaram com a seguradora. “Foi inesquecível. Nós, corretores, recebemos todo zelo e carinho da equipe Allianz nessa viagem”, disse. Ele destacou, ainda, a proximidade que a companhia mantém com seus parceiros de negócios. “É um estreito relacionamento que acontece desde a ponta da operação, em que somos atendidos pelo account, até a diretoria, em que temos essa mesma proximidade”, finalizou.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 63 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 25 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.