VOKAN consolida participação em eventos nacionais e internacionais

A VOKAN Seguros, corretora superespecializada no mercado aeronáutico e marítimo, estará presente em mais seis feiras nacionais e duas internacionais – O mercado de aeronaves e embarcações marítimas está em expansão no Brasil, com números excepcionais de crescimento em vendas e lançamentos consolidados nos eventos do trade, que impulsionam novos negócios. A VOKAN Seguros participa ainda neste ano de seis feiras nacionais e duas internacionais, consolidando sua presença nos maiores eventos mundiais.

Nesta semana, a VOKAN estará na Heli XP, maior evento da América Latina de asas rotativas, que acontece nos dias 8 e 9 de maio no Helipark, em Carapicuíba/SP. Posteriormente, a corretora estará no Catarina Aviation Show em São Roque/SP; Marina Itajaí Boat Show em SC; Labace, em São Paulo; Congresso da Aviação Agrícola do Brasil e Congresso Mercosul, em Cuiabá/MT e no São Paulo Boat Show. Internacionalmente, ainda participa da EAA AirVenture Oshkosh e da NBAA, ambas nos EUA.

Camila Diniz, sócia diretora da VOKAN, acabou de participar da feira Sun’n Fun, na Flórida (EUA) e afirma que estes encontros têm sido excelentes para os negócios. “É uma ótima oportunidade para estreitarmos o relacionamento com parceiros, clientes da carteira, prospectar novos clientes e nos atualizar sobre as novidades e tendências do mercado.”

Especializada em seguros também para o segmento agro, a VOKAN sempre marca presença em eventos como a Agrishow, em Ribeirão Preto, e o Congresso da Aviação Agrícola, que este ano será em Cuiabá/MT, pólos importantes do agribusiness. “Nossos clientes sempre estão presentes e fazemos questão de recepcioná-los com eventos próprios e estandes.”

Segundo Camila, o momento é delicado para o mercado de seguros. “As seguradoras aumentaram suas exigências e cada vez mais se faz necessária a atuação do corretor especializado no segmento aeronáutico, para conseguir uma boa colocação do risco, com condições competitivas.” Por isso a importância da participação ativa do corretor de seguros com expertise neste mercado.

SOBRE A VOKAN

A VOKAN nasceu em 2013 como uma corretora boutique e é especializada nos seguintes segmentos de seguros: aeronáutico, náutico, agrícola e linhas financeiras e personal. A corretora tem como lema estar sempre próxima dos seus clientes, realizando uma consultoria completa de riscos nos segmentos em que atua. Atualmente possui mais de 3000 clientes na carteira, quatro filiais próprias e diversos representantes espalhados pelo país. Mais informações www.vokan.com.br