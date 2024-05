Liverpool FC e AXA celebram o crescimento contínuo de sua Parceria bem-sucedida até 2029

Liverpool FC e a Parceira Oficial de Treinamento Global AXA concordaram com uma extensão de cinco anos, continuando sua significativa parceria de longo prazo até, pelo menos, 2029

2018: AXA assinou como parceira oficial de seguros do Liverpool FC

2019: AXA se torna parceira principal e a Parceira Oficial de Kit de Treinamento do clube

2020: garante direitos de nomeação para o AXA Training Centre

2023: garante direitos de nomeação para o AXA Melwood Training Centre e torna-se Parceira Oficial de Treinamento Global

A AXA, líder global em seguros com 147.000 funcionários em todo o mundo, juntou-se à família de parceiros do Liverpool FC como Parceira Oficial de Seguros do clube em 2018. Construída sobre valores comuns e aspirações dentro e fora do campo, a parceria cresceu e evoluiu ao longo das últimas temporadas com a AXA demonstrando seu compromisso com a equipe masculina e feminina do LFC. Como Parceira de Treinamento Global Oficial, desde o início, a AXA tem se esforçado para apoiar o objetivo comum de promover o bem-estar, um estilo de vida saudável e apoiar o progresso.

A parceria entre o Liverpool e a AXA foi marcada por diversas conquistas. A AXA tem orgulhosamente sido apresentada em todos os kits de treinamento do Liverpool FC desde 2019, quando se tornou a Parceira Oficial de Kit de Treinamento do clube. Em 2020, a AXA expandiu sua parceria para incluir os direitos de nomeação de uma nova instalação de treinamento de ponta – o AXA Training Centre – em Kirkby. O acordo renovado viu a AXA expandir sua relação original com o kit de treino para um foco mais holístico no treinamento e ajudou a dar início a um novo capítulo na ilustre história do clube.

A AXA e o LFC fortaleceram ainda mais sua parceria quando o clube recebeu Melwood de volta à família do LFC como o novo lar do LFC Women, oficialmente conhecido como AXA Melwood Training Centre. O retorno a este local lendário, rico em história, abriu mais um capítulo emocionante para a equipe feminina e academia de garotas, permitindo-lhes continuar competindo no mais alto nível, atraindo, desenvolvendo e retendo os melhores talentos do jogo.

Ambas as instalações de última geração desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento de talentos e no sucesso em campo, solidificando ainda mais o compromisso da AXA com as equipes masculina e feminina e apoiando o desenvolvimento do futebol em todos os níveis. Especificamente, o AXA Melwood Training Centre personifica a dedicação da AXA em capacitar as mulheres no esporte. Em um mundo onde as atletas femininas frequentemente enfrentam desafios, a AXA mantém firmemente sua crença de que “Ser mulher não deveria ser um risco”. O AXA Melwood Training Centre é um testemunho desse compromisso, proporcionando um espaço seguro e capacitador para a equipe feminina do Liverpool FC e para a academia de garotas prosperarem.

Ben Latty, Diretor Comercial do LFC, disse: “Parcerias com marcas globais e o desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo e significativos são partes vitais de nossa estratégia comercial. Os direitos de nomeação de nossas instalações de treinamento de última geração e a presença da AXA em nossos kits de treinamento foram fundamentais para nosso sucesso, e esta renovação reafirma o compromisso da AXA com nossas equipes masculina e feminina, nossos fãs e nossas comunidades. Estamos animados para ver como essa parceria continuará crescendo e evoluindo.”

Virginie Berçot, Diretora Global de Marca da AXA, disse: “Isso marca a continuação de nossa orgulhosa e duradoura história. Estamos felizes em anunciar a extensão de nosso compromisso de longo prazo com o clube até 2029, seguindo nossa dedicação anterior às equipes femininas ao emprestar nosso nome para seu novo centro de treinamento sete meses atrás. Tornar-se a única e exclusiva Parceira de Treinamento Global do clube é um marco significativo para nós, reafirmando nossa estratégia de uma colaboração frutífera e com propósito em torno de nossas prioridades de marca.”

Sobre o Liverpool Football Club

Fundado em 1892, o Liverpool FC é um dos clubes de futebol mais históricos e famosos do mundo, tendo conquistado 19 títulos da liga, incluindo a Premier League, oito FA Cups, 10 Copas da Liga, seis Copas Europeias, três Copas da UEFA, quatro Supercopas Europeias, 16 Charity Shields, dois títulos da Women’s Super League e um da Women’s Championship.

Como clube socialmente responsável, o Liverpool FC se orgulha do trabalho realizado por meio do premiado The Red Way, seu compromisso contínuo em criar um futuro melhor para as pessoas, o planeta e suas comunidades. Isso inclui esforços para melhorar a sustentabilidade em todo o clube, promover a igualdade, diversidade e inclusão em todas as áreas, e criar oportunidades de mudança de vida para crianças e jovens em Merseyside e além, graças à sua instituição de caridade oficial, a LFC Foundation.

Sobre o Grupo AXA

O Grupo AXA é líder mundial em seguros e gestão de ativos, com 147.000 funcionários atendendo a 94 milhões de clientes em 50 países. Em 2023, as receitas de acordo com as normas IFRS totalizaram 102,7 bilhões de euros e os lucros subjacentes 7,6 bilhões de euros. A AXA tinha 946 bilhões de euros em ativos sob gestão, incluindo ativos geridos em nome de terceiros, em 31 de dezembro de 2023.

O Grupo está incluído nos principais índices internacionais de investimento socialmente responsável, como o Dow Jones Sustainability Index (DJSI) e o FTSE4GOOD. É membro fundador da Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP FI) Princípios para Seguros Sustentáveis e signatário dos Princípios para Investimento Responsável da ONU.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 145 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 93 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 15 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Facebook: @AXAnoBrasil

Linkedin: AXAnoBrasil

Instagram: @AXAnoBrasil

YouTube: https://www.youtube.com/c/AXAnoBrasil

Website: https://www.axa.com.br