Apólices de responsabilidade podem ter vários segurados

BRZ Insurance esclarece dúvidas sobre categorias de segurados – Indiferente de onde você esteja, quando falar sobre quem é o segurado em uma apólice de seguro é importante por várias razões. Primeiro, ajuda a esclarecer quem está protegido pela apólice e em que circunstâncias, algo essencial para entender os direitos e obrigações de cada parte envolvida. Segundo, entender as diferentes categorias de segurados permite que as empresas e indivíduos planejem adequadamente suas necessidades de seguro. Além disso, o conhecimento sobre o assunto pode ajudar a evitar mal-entendidos e disputas no caso de um sinistro. A compreensão desses conceitos pode ajudar os segurados a fazer escolhas informadas ao assinar um contrato, garantindo que tenha a cobertura adequada para suas necessidades específicas.

Um assunto importante a ser tratado é quem pode estar coberto por uma mesma apólice, que pode ter segurados múltiplos. “Temos o propósito de proteger o sonho de 5 milhões de imigrantes brasileiros e latinos que vivem nos Estados Unidos até 2030 e levar conhecimento a cada um deles faz toda a diferença para que façam as melhores escolhas. Saber que um segurado adicional tem direitos e obrigações limitados pode evitar expectativas irreais ou conflitos desnecessários”, detalha Tiago Prado, CEO da BRZ Insurance. “Uma empresa pode, por exemplo, precisar adicionar um segurado à sua apólice se suas operações dependerem de uma empresa parceira”, completa.

A BRZ Insurance lista as diferenças entre eles:

•O segurado nomeado é a pessoa ou entidade que contrata a apólice. É o beneficiário principal, ou titular, da cobertura e tem direitos e obrigações definidos pelo contrato. No contexto das apólices comerciais, que são emitidas sobre pessoas jurídicas, a relação comercial ou operacional do segurado nomeado com outros pode gerar a necessidade de adicionar segurados em uma apólice.

•O segurado nomeado por extensão recebe, em certas circunstâncias, cobertura estendida de outras pessoas ou entidades que têm alguma relação com a sua empresa. Essa relação pode ser comercial, operacional ou pessoal. Também conhecidos como “Extended Named Insured”, têm acesso às mesmas coberturas da apólice do segurado principal, mas têm direitos e obrigações limitadas. As pessoas elegíveis para serem incluídas nesta categoria têm um vínculo com o segurado nomeado, e compartilham a exposição financeira que tem o segurado nomeado através dos riscos de suas operações.

•Já o segurado adicional é uma pessoa ou entidade que não está relacionada ao segurado nomeado, mas é protegida pela cobertura da apólice do segurado nomeado devido a um contrato entre as duas partes. Têm acesso à cobertura da apólice do segurado nomeado, mas têm direitos e obrigações ainda mais limitados.

•Uma pessoa ou entidade que é protegida pela cobertura da apólice do segurado nomeado simplesmente por causa de sua relação com o segurado nomeado será um segurado por definição. Geralmente, são cônjuges, sócios de negócio, membros e diretores de uma empresa, oficiais, empregados e voluntários.

